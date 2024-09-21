Армия и оружие ВС РФ сбили 177 украинских дронов за сутки 21 сентября 2024 в 15:16 Размер текста - 17 + Силы ПВО за сутки сбили 177 дронов и десять снарядов HIMARS Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В течение суток российские средства ПВО уничтожили 177 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны сбиты <…> 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении МО РФ, его приводит RT. Также было уничтожено десять снарядов системы HIMARS и шесть ракет «Нептун». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В течение суток российские средства ПВО уничтожили 177 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны сбиты <…> 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении МО РФ, его приводит RT. Также было уничтожено десять снарядов системы HIMARS и шесть ракет «Нептун». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям