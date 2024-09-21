ВС РФ сбили 177 украинских дронов за сутки

Силы ПВО за сутки сбили 177 дронов и десять снарядов HIMARS
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В течение суток российские средства ПВО уничтожили 177 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты <…> 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении МО РФ, его приводит RT. Также было уничтожено десять снарядов системы HIMARS и шесть ракет «Нептун».
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