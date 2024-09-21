ВС РФ сбили 177 украинских дронов за сутки

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Силы ПВО за сутки сбили 177 дронов и десять снарядов HIMARS Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В течение суток российские средства ПВО уничтожили 177 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты <…> 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении МО РФ, его приводит RT. Также было уничтожено десять снарядов системы HIMARS и шесть ракет «Нептун».

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В течение суток российские средства ПВО уничтожили 177 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны сбиты <…> 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении МО РФ, его приводит RT. Также было уничтожено десять снарядов системы HIMARS и шесть ракет «Нептун».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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