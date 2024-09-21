В Крыму Украине указали на точки в вопросе статуса полуострова

Глава миссии Крыма Смирнов: точку в статусе полуострова поставили в 2014 году

21 сентября 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Точка в статусе Крыма поставлена в 2014 году Фото: Виталий Страхов © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что статус Крыма как части России является окончательным и не подлежит обсуждению. Он подчеркнул, что все попытки Украины оспорить этот статус являются беспочвенными. «Воссоединение Крыма с Россией произошло на основе всенародного волеизъявления крымчан, которые на референдуме единогласно высказались за российский статус полуострова. Точка в статусе полуострова поставлена в 2014 году, все остальные заявления — инсинуации и бред», — сказал Смирнов, его слова приводит РИА Новости. Он дополнил, что Крым признается законной и неотъемлемой территорией РФ и так будет всегда. Смирнов также заявил, что история украинского периода управления Крымом осталась в прошлом и не подлежит пересмотру. По его мнению, только жители Крыма имеют право определять свое будущее, и они уже сделали свой выбор в пользу России. В марте 2014 года Крым был принят в состав Российской Федерации после проведения референдума, который последовал за событиями государственного переворота на Украине. На этом референдуме подавляющее большинство избирателей в Крыму (96,77%) и Севастополе (95,6%) выразили свою поддержку вхождению в состав России. Тем не менее Украина продолжает рассматривать Крым как свою временно оккупированную территорию, и многие западные страны поддерживают позицию Киева в этом вопросе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что статус Крыма как части России является окончательным и не подлежит обсуждению. Он подчеркнул, что все попытки Украины оспорить этот статус являются беспочвенными. «Воссоединение Крыма с Россией произошло на основе всенародного волеизъявления крымчан, которые на референдуме единогласно высказались за российский статус полуострова. Точка в статусе полуострова поставлена в 2014 году, все остальные заявления — инсинуации и бред», — сказал Смирнов, его слова приводит РИА Новости. Он дополнил, что Крым признается законной и неотъемлемой территорией РФ и так будет всегда. Смирнов также заявил, что история украинского периода управления Крымом осталась в прошлом и не подлежит пересмотру. По его мнению, только жители Крыма имеют право определять свое будущее, и они уже сделали свой выбор в пользу России. В марте 2014 года Крым был принят в состав Российской Федерации после проведения референдума, который последовал за событиями государственного переворота на Украине. На этом референдуме подавляющее большинство избирателей в Крыму (96,77%) и Севастополе (95,6%) выразили свою поддержку вхождению в состав России. Тем не менее Украина продолжает рассматривать Крым как свою временно оккупированную территорию, и многие западные страны поддерживают позицию Киева в этом вопросе.