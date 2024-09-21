Погибшие во время стрельбы в офисе Wildberries в Москве защитили жизни сотни людей ценой своей жизни. Об этом сообщила гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук, выразив свои соболезнования в связи со случившимся.
«Они [охранники Ислам-Бек Эльмурзиев и Адам Алмазов] были самыми настоящими героями. Они с голыми руками бросились под пули и ценой своей жизни защитили жизни сотни других людей и нашу компанию. Они навсегда останутся в нашей памяти, а их семьи — это теперь наши семьи», — сказала Бакальчук в видео, опубликованном в ее официальном telegram-канале.
Она также рассказала, что сегодня, 21 сентября, состоялись похороны погибших в Ингушетии. Вчера проститься с ними пришли тысячи людей. По словам Бакальчук, сейчас компания сделает все возможное для того, чтобы пользователи платформы понимали, что о них заботятся.
Ранее все 26 фигурантов уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве выразили желание участвовать в спецоперации. Согласно законодательству, расследование их дел должно приостановиться.
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