«Ценой своей жизни защитили жизни других людей»: Бакальчук выразила соболезнования погибшим во время стрельбы

Бакальчук выразила соболезнования погибшим во время стрельбы в офисе Wildberries
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Пресс-конференция в ТАССе, посвященная проведению первого окружного форума "Российская креативная неделя - Урал" с 24 по 25 апреля в Челябинске. 17 апреля 2024. Москва, бакальчук татьяна
Татьяна Бакальчук заявила, что погибшие во время стрельбы в офисе Wildberries ценой своей жизни защитили жизни других людей и саму компанию Фото:
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У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Погибшие во время стрельбы в офисе Wildberries в Москве защитили жизни сотни людей ценой своей жизни. Об этом сообщила гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук, выразив свои соболезнования в связи со случившимся.

«Они [охранники Ислам-Бек Эльмурзиев и Адам Алмазов] были самыми настоящими героями. Они с голыми руками бросились под пули и ценой своей жизни защитили жизни сотни других людей и нашу компанию. Они навсегда останутся в нашей памяти, а их семьи — это теперь наши семьи», — сказала Бакальчук в видео, опубликованном в ее официальном telegram-канале.

Она также рассказала, что сегодня, 21 сентября, состоялись похороны погибших в Ингушетии. Вчера проститься с ними пришли тысячи людей. По словам Бакальчук, сейчас компания сделает все возможное для того, чтобы пользователи платформы понимали, что о них заботятся.

Ранее все 26 фигурантов уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве выразили желание участвовать в спецоперации. Согласно законодательству, расследование их дел должно приостановиться.

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Погибшие во время стрельбы в офисе Wildberries в Москве защитили жизни сотни людей ценой своей жизни. Об этом сообщила гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук, выразив свои соболезнования в связи со случившимся. «Они [охранники Ислам-Бек Эльмурзиев и Адам Алмазов] были самыми настоящими героями. Они с голыми руками бросились под пули и ценой своей жизни защитили жизни сотни других людей и нашу компанию. Они навсегда останутся в нашей памяти, а их семьи — это теперь наши семьи», — сказала Бакальчук в видео, опубликованном в ее официальном telegram-канале. Она также рассказала, что сегодня, 21 сентября, состоялись похороны погибших в Ингушетии. Вчера проститься с ними пришли тысячи людей. По словам Бакальчук, сейчас компания сделает все возможное для того, чтобы пользователи платформы понимали, что о них заботятся. Ранее все 26 фигурантов уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве выразили желание участвовать в спецоперации. Согласно законодательству, расследование их дел должно приостановиться.
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