«Ценой своей жизни защитили жизни других людей»: Бакальчук выразила соболезнования погибшим во время стрельбы

Бакальчук выразила соболезнования погибшим во время стрельбы в офисе Wildberries

21 сентября 2024 в 21:29 Размер текста - 17 +

Татьяна Бакальчук заявила, что погибшие во время стрельбы в офисе Wildberries ценой своей жизни защитили жизни других людей и саму компанию Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании Погибшие во время стрельбы в офисе Wildberries в Москве защитили жизни сотни людей ценой своей жизни. Об этом сообщила гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук, выразив свои соболезнования в связи со случившимся. «Они [охранники Ислам-Бек Эльмурзиев и Адам Алмазов] были самыми настоящими героями. Они с голыми руками бросились под пули и ценой своей жизни защитили жизни сотни других людей и нашу компанию. Они навсегда останутся в нашей памяти, а их семьи — это теперь наши семьи», — сказала Бакальчук в видео, опубликованном в ее официальном telegram-канале. Она также рассказала, что сегодня, 21 сентября, состоялись похороны погибших в Ингушетии. Вчера проститься с ними пришли тысячи людей. По словам Бакальчук, сейчас компания сделает все возможное для того, чтобы пользователи платформы понимали, что о них заботятся. Ранее все 26 фигурантов уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве выразили желание участвовать в спецоперации. Согласно законодательству, расследование их дел должно приостановиться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Погибшие во время стрельбы в офисе Wildberries в Москве защитили жизни сотни людей ценой своей жизни. Об этом сообщила гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук, выразив свои соболезнования в связи со случившимся. «Они [охранники Ислам-Бек Эльмурзиев и Адам Алмазов] были самыми настоящими героями. Они с голыми руками бросились под пули и ценой своей жизни защитили жизни сотни других людей и нашу компанию. Они навсегда останутся в нашей памяти, а их семьи — это теперь наши семьи», — сказала Бакальчук в видео, опубликованном в ее официальном telegram-канале. Она также рассказала, что сегодня, 21 сентября, состоялись похороны погибших в Ингушетии. Вчера проститься с ними пришли тысячи людей. По словам Бакальчук, сейчас компания сделает все возможное для того, чтобы пользователи платформы понимали, что о них заботятся. Ранее все 26 фигурантов уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве выразили желание участвовать в спецоперации. Согласно законодательству, расследование их дел должно приостановиться.