Участники стрельбы в офисе Wildberries решили пойти на СВО

Фигуранты уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве выразили желание участвовать в специальной военной операции. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.
«На данный момент по уголовному и административному делу арестованы 26 человек, все они заявили о намерении подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО», — заявил источник «Ленты.ру». Согласно действующему законодательству, расследование уголовного дела в отношении обвиняемых, желающих принять участие в СВО, должно быть приостановлено.
В центре Москвы утром 18 сентября произошло нападение на головной офис компании Wildberries, в результате которого два человека погибли и несколько получили ранения. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук выразила мнение, что за инцидентом стоит ее бывший супруг Владислав, обвинив его в попытке «рейдерского захвата». В результате количество подозреваемых увеличилось до 30 человек.
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