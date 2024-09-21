Участники стрельбы в офисе Wildberries решили пойти на СВО

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Арестованные по делу о стрельбе у офиса Wildberriеs заявили о желании уйти на СВО
Арестованные по делу о стрельбе у офиса Wildberriеs заявили о желании уйти на СВО Фото:
новость из сюжета
У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Фигуранты уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве выразили желание участвовать в специальной военной операции. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«На данный момент по уголовному и административному делу арестованы 26 человек, все они заявили о намерении подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО», — заявил источник «Ленты.ру». Согласно действующему законодательству, расследование уголовного дела в отношении обвиняемых, желающих принять участие в СВО, должно быть приостановлено.

В центре Москвы утром 18 сентября произошло нападение на головной офис компании Wildberries, в результате которого два человека погибли и несколько получили ранения. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук выразила мнение, что за инцидентом стоит ее бывший супруг Владислав, обвинив его в попытке «рейдерского захвата». В результате количество подозреваемых увеличилось до 30 человек.

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Фигуранты уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве выразили желание участвовать в специальной военной операции. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «На данный момент по уголовному и административному делу арестованы 26 человек, все они заявили о намерении подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО», — заявил источник «Ленты.ру». Согласно действующему законодательству, расследование уголовного дела в отношении обвиняемых, желающих принять участие в СВО, должно быть приостановлено. В центре Москвы утром 18 сентября произошло нападение на головной офис компании Wildberries, в результате которого два человека погибли и несколько получили ранения. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук выразила мнение, что за инцидентом стоит ее бывший супруг Владислав, обвинив его в попытке «рейдерского захвата». В результате количество подозреваемых увеличилось до 30 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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