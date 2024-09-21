Во Франции появился новый глава МИД

Жан-Ноэль Барро был назначен на пост главы МИД Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
«Жан-Ноэль Барро подтвержден на пост главы МИД», — передаёт BFMTV со ссылкой на официальный список кабинета министров, возглавляемого Мишелем Барнье. Ранее Барро занимал должность министра-делегата по вопросам Европы.
41-летний Барро, экономист по образованию, начал свою политическую карьеру в 2015 году, присоединившись к центристской партии «Демократическое движение». В феврале 2024 года он был назначен заместителем министра иностранных дел Стефана Сежурне по вопросам Европы. Барро известен своей жесткой позицией в отношении России, особенно в контексте событий на Украине.
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