Во Франции появился новый глава МИД

Новым главой МИД Франции стал Жан-Ноэль Барро
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Во Франции утвердили новый состав правительства
Во Франции утвердили новый состав правительства Фото:

Жан-Ноэль Барро был назначен на пост главы МИД Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Жан-Ноэль Барро подтвержден на пост главы МИД», — передаёт BFMTV со ссылкой на официальный список кабинета министров, возглавляемого Мишелем Барнье. Ранее Барро занимал должность министра-делегата по вопросам Европы.

41-летний Барро, экономист по образованию, начал свою политическую карьеру в 2015 году, присоединившись к центристской партии «Демократическое движение». В феврале 2024 года он был назначен заместителем министра иностранных дел Стефана Сежурне по вопросам Европы. Барро известен своей жесткой позицией в отношении России, особенно в контексте событий на Украине.

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Жан-Ноэль Барро был назначен на пост главы МИД Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV. «Жан-Ноэль Барро подтвержден на пост главы МИД», — передаёт BFMTV со ссылкой на официальный список кабинета министров, возглавляемого Мишелем Барнье. Ранее Барро занимал должность министра-делегата по вопросам Европы. 41-летний Барро, экономист по образованию, начал свою политическую карьеру в 2015 году, присоединившись к центристской партии «Демократическое движение». В феврале 2024 года он был назначен заместителем министра иностранных дел Стефана Сежурне по вопросам Европы. Барро известен своей жесткой позицией в отношении России, особенно в контексте событий на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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