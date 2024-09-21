21 сентября 2024

Самолет Utair совершил экстренную посадку в ХМАО из-за поломки двигателя

© Служба новостей «URA.RU»
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Экипаж воздушного судна сообщил о падении уровня масла в двигателе
Экипаж воздушного судна сообщил о падении уровня масла в двигателе Фото:

Рейс авиакомпании Utair 20 сентября следовал по маршруту из поселка Красноселькуп (ЯНАО) в Тюмень. В полете у воздушного судна произошла поломка двигателя и он совершил вынужденную посадку в Сургуте. Подробности сообщаются в telegram-канале Aviaincident.

«Авиакомпания Utair, рейс Красноселькуп — Тюмень, 20 сентября. Экипаж воздушного судна доложил о падении уровня масла и выключил двигатель. Принято решение о посадке на запасной аэродром Сургута», — говорится в сообщении.

Воздушное судно приземлилось благополучно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании Utair. Ответ ожидается.

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Рейс авиакомпании Utair 20 сентября следовал по маршруту из поселка Красноселькуп (ЯНАО) в Тюмень. В полете у воздушного судна произошла поломка двигателя и он совершил вынужденную посадку в Сургуте. Подробности сообщаются в telegram-канале Aviaincident. «Авиакомпания Utair, рейс Красноселькуп — Тюмень, 20 сентября. Экипаж воздушного судна доложил о падении уровня масла и выключил двигатель. Принято решение о посадке на запасной аэродром Сургута», — говорится в сообщении. Воздушное судно приземлилось благополучно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании Utair. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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