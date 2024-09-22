Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области с начала вторжения

Минобороны: ВСУ с начала вторжения в Курской области потеряли около 16000 солдат
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В начала вторжения в российский регион ВСУ потеряли 16000 военных, заявили в МО РФ
В начала вторжения в российский регион ВСУ потеряли 16000 военных, заявили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

С момента попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область противник потерял более 16 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 16000 военнослужащих», — сообщило оборонное ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что российская армия помимо живой силы противника также уничтожила 126 танков, 57 боевых машин, 124 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня. В число последних входят восемь HIMARS и несколько MLRS американского производства.

Украинские войска 6 августа предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Российские военные до сих пор ведут бои с противником.

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С момента попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область противник потерял более 16 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 16000 военнослужащих», — сообщило оборонное ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что российская армия помимо живой силы противника также уничтожила 126 танков, 57 боевых машин, 124 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня. В число последних входят восемь HIMARS и несколько MLRS американского производства. Украинские войска 6 августа предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Российские военные до сих пор ведут бои с противником.
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© Служба новостей «URA.RU»
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