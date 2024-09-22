Губернатор Богомаз ввел режим ЧС в Брянской области

Режима чрезвычайной ситуации ввели в Брянской области на фоне засухи, которая привела к гибели посевов на значительной территории. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Богомаз.
«Признать событие, связанное с опасным агрометеорологическим явлением „Атмосферная засуха“ на территории Брянской области, чрезвычайной ситуацией», — гласит текст указа, опубликованный на официальном сайте правительства Брянской области. Согласно документу, ЧС введен с 19 сентября и будет действовать до отдельного распоряжения.
Ответственность за выполнение указа возложена на заместителя губернатора Бориса Грибанова. В связи с продолжительным отсутствием осадков, как отмечает «Брянские новости», в регионе не было дождя с июля, что способствовало возникновению природных пожаров, количество которых достигло десяти лишь за 21 сентября, информирует управление МЧС по Брянской области.
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