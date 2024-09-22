22 сентября 2024

Губернатор Богомаз ввел режим ЧС в Брянской области

В Брянской области на фоне засухи ввели режим ЧС
© Служба новостей «URA.RU»
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Засуха привела к гибели посевов
Засуха привела к гибели посевов Фото:

Режима чрезвычайной ситуации ввели в Брянской области на фоне засухи, которая привела к гибели посевов на значительной территории. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Богомаз.

«Признать событие, связанное с опасным агрометеорологическим явлением „Атмосферная засуха“ на территории Брянской области, чрезвычайной ситуацией», — гласит текст указа, опубликованный на официальном сайте правительства Брянской области. Согласно документу, ЧС введен с 19 сентября и будет действовать до отдельного распоряжения.

Ответственность за выполнение указа возложена на заместителя губернатора Бориса Грибанова. В связи с продолжительным отсутствием осадков, как отмечает «Брянские новости», в регионе не было дождя с июля, что способствовало возникновению природных пожаров, количество которых достигло десяти лишь за 21 сентября, информирует управление МЧС по Брянской области.

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Режима чрезвычайной ситуации ввели в Брянской области на фоне засухи, которая привела к гибели посевов на значительной территории. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Богомаз. «Признать событие, связанное с опасным агрометеорологическим явлением „Атмосферная засуха“ на территории Брянской области, чрезвычайной ситуацией», — гласит текст указа, опубликованный на официальном сайте правительства Брянской области. Согласно документу, ЧС введен с 19 сентября и будет действовать до отдельного распоряжения. Ответственность за выполнение указа возложена на заместителя губернатора Бориса Грибанова. В связи с продолжительным отсутствием осадков, как отмечает «Брянские новости», в регионе не было дождя с июля, что способствовало возникновению природных пожаров, количество которых достигло десяти лишь за 21 сентября, информирует управление МЧС по Брянской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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