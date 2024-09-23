Успенская не явилась в суд по иску к Киркорову, не желая травмировать психику

Певица Любовь Успенская не собирается ходить на судебные заседания, где рассматривают ее иск к Филиппу Киркорову, поскольку рассмотрение дела является для нее психотравмирующим. Об этом рассказала адвокат артистки Елена Сенина.
«Безусловно, Любовь Залмановна не пришла не из-за неуважения к суду, а по той причине, что для нее это дополнительный психотравмирующий фактор», — заявила Залманова в интервью с РИА «Новости». Она отметила, что Любовь Успенская следит за производством дела.
Рассмотрение иска началось 23 сентября. Певица Любовь Успенская требует с Филиппа Киркорова десять миллионов рублей за то, что в одном из интервью он назвал ее «попрошайкой», которая «клянчит шмотки и подарки».
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