Успенская не явилась в суд по иску к Киркорову, не желая травмировать психику

Успенская не пришла в суд по иску к Киркорову, чтобы не травмировать психику
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Любовь Успенская требует с Филиппа Киркорова десять миллионов рублей за то, что он назвал ее «попрошайкой» Фото:

Певица Любовь Успенская не собирается ходить на судебные заседания, где рассматривают ее иск к Филиппу Киркорову, поскольку рассмотрение дела является для нее психотравмирующим. Об этом рассказала адвокат артистки Елена Сенина.

«Безусловно, Любовь Залмановна не пришла не из-за неуважения к суду, а по той причине, что для нее это дополнительный психотравмирующий фактор», — заявила Залманова в интервью с РИА «Новости». Она отметила, что Любовь Успенская следит за производством дела.

Рассмотрение иска началось 23 сентября. Певица Любовь Успенская требует с Филиппа Киркорова десять миллионов рублей за то, что в одном из интервью он назвал ее «попрошайкой», которая «клянчит шмотки и подарки».

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Певица Любовь Успенская не собирается ходить на судебные заседания, где рассматривают ее иск к Филиппу Киркорову, поскольку рассмотрение дела является для нее психотравмирующим. Об этом рассказала адвокат артистки Елена Сенина. «Безусловно, Любовь Залмановна не пришла не из-за неуважения к суду, а по той причине, что для нее это дополнительный психотравмирующий фактор», — заявила Залманова в интервью с РИА «Новости». Она отметила, что Любовь Успенская следит за производством дела. Рассмотрение иска началось 23 сентября. Певица Любовь Успенская требует с Филиппа Киркорова десять миллионов рублей за то, что в одном из интервью он назвал ее «попрошайкой», которая «клянчит шмотки и подарки».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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