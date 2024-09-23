Президент Ирана отказался поддерживать действия РФ на Украине

24 сентября 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

Иран верит в решение конфликта «посредствам диалога» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отказывается поддерживать действия России на Украине. Об этом он сказал на полях Генеральной Ассамблеи ООН. «Мы никогда не одобряли конфликт на территории Украины. Нужно уважать границы каждой страны», — заявил Пезешкиан. Он добавил, что верит в урегулирование конфликта на Украине «посредством диалога». В Иране ранее назвали время подписания договора о стратегическом сотрудничестве с РФ. Соглашение о стратегическом сотрудничестве двух стран планируется подписать во время визита Пезешкиана в Россию. Президент России Владимир Путин пригласил президента Ирана на саммит БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября. Пезешкиан назвал данный договор между Россией и Ираном давно ожидаемым, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отказывается поддерживать действия России на Украине. Об этом он сказал на полях Генеральной Ассамблеи ООН. «Мы никогда не одобряли конфликт на территории Украины. Нужно уважать границы каждой страны», — заявил Пезешкиан. Он добавил, что верит в урегулирование конфликта на Украине «посредством диалога». В Иране ранее назвали время подписания договора о стратегическом сотрудничестве с РФ. Соглашение о стратегическом сотрудничестве двух стран планируется подписать во время визита Пезешкиана в Россию. Президент России Владимир Путин пригласил президента Ирана на саммит БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября. Пезешкиан назвал данный договор между Россией и Ираном давно ожидаемым, пишет «Национальная служба новостей».