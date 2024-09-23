23 сентября 2024

Президент Ирана отказался поддерживать действия РФ на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Тегеран. Иран, ислам, флаг ирана
Иран верит в решение конфликта «посредствам диалога» Фото:

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отказывается поддерживать действия России на Украине. Об этом он сказал на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы никогда не одобряли конфликт на территории Украины. Нужно уважать границы каждой страны», — заявил Пезешкиан. Он добавил, что верит в урегулирование конфликта на Украине «посредством диалога».

В Иране ранее назвали время подписания договора о стратегическом сотрудничестве с РФ. Соглашение о стратегическом сотрудничестве двух стран планируется подписать во время визита Пезешкиана в Россию. Президент России Владимир Путин пригласил президента Ирана на саммит БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября. Пезешкиан назвал данный договор между Россией и Ираном давно ожидаемым, пишет «Национальная служба новостей».

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отказывается поддерживать действия России на Украине. Об этом он сказал на полях Генеральной Ассамблеи ООН. «Мы никогда не одобряли конфликт на территории Украины. Нужно уважать границы каждой страны», — заявил Пезешкиан. Он добавил, что верит в урегулирование конфликта на Украине «посредством диалога». В Иране ранее назвали время подписания договора о стратегическом сотрудничестве с РФ. Соглашение о стратегическом сотрудничестве двух стран планируется подписать во время визита Пезешкиана в Россию. Президент России Владимир Путин пригласил президента Ирана на саммит БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября. Пезешкиан назвал данный договор между Россией и Ираном давно ожидаемым, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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