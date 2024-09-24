Происшествия В Нижегородской исправительной колонии пресекли попытку теракта 24 сентября 2024 в 16:57 Размер текста - 17 + Группа радикалов планировала напасть на сотрудников колонии с целью организации побега Фото: Денис Моргунов © URA.RU В исправительной колонии №6 в Нижегородской области была пресечена попытка теракта. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Сотрудники УФСБ по Нижегородской области пресекли попытку теракта в исправительной колонии №6 в Варнавинском округе», — пишет NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, группа заключенных хотела напасть на сотрудников колонии, чтобы сбежать. ФСБ обезвредила всех злоумышленников. Против них завели уголовные дела, проводится проверка. Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в УФСБ по Нижегородской области и в исправительную колонию №6 в Варнавинском округе. На момент публикации новости ответ не поступил. В августе радикалы захватили исправительную колонию №19 в Волгоградской области. Они потребовали два миллиона долларов и вертолет. Во время штурма колонии не обошлось без погибших, пишет «360.ru». Террористов смогли ликвидировать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В исправительной колонии №6 в Нижегородской области была пресечена попытка теракта. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Сотрудники УФСБ по Нижегородской области пресекли попытку теракта в исправительной колонии №6 в Варнавинском округе», — пишет NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, группа заключенных хотела напасть на сотрудников колонии, чтобы сбежать. ФСБ обезвредила всех злоумышленников. Против них завели уголовные дела, проводится проверка. Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в УФСБ по Нижегородской области и в исправительную колонию №6 в Варнавинском округе. На момент публикации новости ответ не поступил. В августе радикалы захватили исправительную колонию №19 в Волгоградской области. Они потребовали два миллиона долларов и вертолет. Во время штурма колонии не обошлось без погибших, пишет «360.ru». Террористов смогли ликвидировать. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям