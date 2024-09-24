В Приморье застрелили медведя, нападавшего на людей и собак

24 сентября 2024 в 19:57 Размер текста - 17 +

В Приморье медведь убил двух людей и свыше 30 собак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Приморском крае сотрудники Охотнадзора и полиции застрелили медведя, который убил двух мужчин в дачном массиве и более 30 собак. Трагедия развернулась в поселке Лучегорск, где хищник атаковал людей и животных в собачьем приюте. «Медведь ликвидирован», — сообщили в администрации Пожарского муниципального округа Приморья. Слова цитирует VSE42.Ru. После нападения животного на людей было принято решение об отстреле опасного зверя. Ранее отец и сын погибли из-за нападения медведя. Зверь атаковал их на территории упраздненного села Благовещенска, пишет «360.ru». За день до этого недалеко от места трагедии животное также убило и съело собаку, но о случившемся никто не сообщил специалистам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Приморском крае сотрудники Охотнадзора и полиции застрелили медведя, который убил двух мужчин в дачном массиве и более 30 собак. Трагедия развернулась в поселке Лучегорск, где хищник атаковал людей и животных в собачьем приюте. «Медведь ликвидирован», — сообщили в администрации Пожарского муниципального округа Приморья. Слова цитирует VSE42.Ru. После нападения животного на людей было принято решение об отстреле опасного зверя. Ранее отец и сын погибли из-за нападения медведя. Зверь атаковал их на территории упраздненного села Благовещенска, пишет «360.ru». За день до этого недалеко от места трагедии животное также убило и съело собаку, но о случившемся никто не сообщил специалистам.