В Приморье застрелили медведя, нападавшего на людей и собак

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Челябинский зоопарк. Челябинск, малыш, жара, лето, зной, бурый медведь
В Приморье медведь убил двух людей и свыше 30 собак Фото:

В Приморском крае сотрудники Охотнадзора и полиции застрелили медведя, который убил двух мужчин в дачном массиве и более 30 собак. Трагедия развернулась в поселке Лучегорск, где хищник атаковал людей и животных в собачьем приюте.

«Медведь ликвидирован», — сообщили в администрации Пожарского муниципального округа Приморья. Слова цитирует VSE42.Ru. После нападения животного на людей было принято решение об отстреле опасного зверя.

Ранее отец и сын погибли из-за нападения медведя. Зверь атаковал их на территории упраздненного села Благовещенска, пишет «360.ru». За день до этого недалеко от места трагедии животное также убило и съело собаку, но о случившемся никто не сообщил специалистам.

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В Приморском крае сотрудники Охотнадзора и полиции застрелили медведя, который убил двух мужчин в дачном массиве и более 30 собак. Трагедия развернулась в поселке Лучегорск, где хищник атаковал людей и животных в собачьем приюте. «Медведь ликвидирован», — сообщили в администрации Пожарского муниципального округа Приморья. Слова цитирует VSE42.Ru. После нападения животного на людей было принято решение об отстреле опасного зверя. Ранее отец и сын погибли из-за нападения медведя. Зверь атаковал их на территории упраздненного села Благовещенска, пишет «360.ru». За день до этого недалеко от места трагедии животное также убило и съело собаку, но о случившемся никто не сообщил специалистам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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