В Госдуме резко отреагировали на идею сократить сроки образования

Сокращение сроков образования в России может привести к ухудшению качества подготовки специалистов. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его мнению, такая мера противоречит мировым тенденциям в области образования.
«Сокращать продолжительность обучения в школе — это значит почти наверняка снижать качество образования будущих инженеров, педагогов, врачей, квалифицированных рабочих», — подчеркнул Олег Смолин в беседе с «Газетой.Ru». Вместо сокращения образовательных программ депутат предлагает искать решения для улучшения качества образования через технологический прогресс и инновации, что поможет преодолеть кадровый кризис без потери качества подготовки специалистов.
Ранее помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что в российских школах и вузах может сократиться время на образование. По его мнению, это позволит подросткам раньше начать профессиональную подготовку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.