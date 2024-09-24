24 сентября 2024

В Госдуме резко отреагировали на идею сократить сроки образования

Депутат Смолин заявил, что сокращение времени снизит качество образования
© Служба новостей «URA.RU»
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Сокращать продолжительность обучения в школе — значит снижать качество образования, заявил Смолин
Сокращать продолжительность обучения в школе — значит снижать качество образования, заявил Смолин Фото:

Сокращение сроков образования в России может привести к ухудшению качества подготовки специалистов. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его мнению, такая мера противоречит мировым тенденциям в области образования.

«Сокращать продолжительность обучения в школе — это значит почти наверняка снижать качество образования будущих инженеров, педагогов, врачей, квалифицированных рабочих», — подчеркнул Олег Смолин в беседе с «Газетой.Ru». Вместо сокращения образовательных программ депутат предлагает искать решения для улучшения качества образования через технологический прогресс и инновации, что поможет преодолеть кадровый кризис без потери качества подготовки специалистов. 

Ранее помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что в российских школах и вузах может сократиться время на образование. По его мнению, это позволит подросткам раньше начать профессиональную подготовку.

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Сокращение сроков образования в России может привести к ухудшению качества подготовки специалистов. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его мнению, такая мера противоречит мировым тенденциям в области образования. «Сокращать продолжительность обучения в школе — это значит почти наверняка снижать качество образования будущих инженеров, педагогов, врачей, квалифицированных рабочих», — подчеркнул Олег Смолин в беседе с «Газетой.Ru». Вместо сокращения образовательных программ депутат предлагает искать решения для улучшения качества образования через технологический прогресс и инновации, что поможет преодолеть кадровый кризис без потери качества подготовки специалистов.  Ранее помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что в российских школах и вузах может сократиться время на образование. По его мнению, это позволит подросткам раньше начать профессиональную подготовку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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