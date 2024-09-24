Мединский: время на образование в школах и ВУЗах нужно сокращать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести». Екатеринбург, мединский владимир
Владимир Мединский считает 11 лет учебы в школе долгим процессом и «непозволительной роскошью» Фото:

В российских школах и вузах может сократиться время на образование, что позволит подросткам раньше начать профессиональную подготовку и стать конкурентоспособными на рынке труда. Об этом сообщил помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет — это непозволительная роскошь. <…> Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным», — выразил свою позицию Мединский на встрече с молодежью и региональным активом РВИО в Мурманске. Его слова цитирует ТАСС.

Кроме того, Мединский убежден, что изменения коснутся и высшего образования, которое в будущем станет более интенсивным и специализированным. Он подчеркнул необходимость постоянного обучения, указывая на то, что без приобретения новых знаний и навыков люди рискуют утратить свою конкурентоспособность.

Ранее Минобрнауки России опубликовало проект об обязательной сдаче ЕГЭ по профильным предметам для тех, кто поступает в педвузы, пишут «Национальная служба новостей». Подобные изменения укрепят связь между школьными знаниями и программой высшего образования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В российских школах и вузах может сократиться время на образование, что позволит подросткам раньше начать профессиональную подготовку и стать конкурентоспособными на рынке труда. Об этом сообщил помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. «Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет — это непозволительная роскошь. <…> Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным», — выразил свою позицию Мединский на встрече с молодежью и региональным активом РВИО в Мурманске. Его слова цитирует ТАСС. Кроме того, Мединский убежден, что изменения коснутся и высшего образования, которое в будущем станет более интенсивным и специализированным. Он подчеркнул необходимость постоянного обучения, указывая на то, что без приобретения новых знаний и навыков люди рискуют утратить свою конкурентоспособность. Ранее Минобрнауки России опубликовало проект об обязательной сдаче ЕГЭ по профильным предметам для тех, кто поступает в педвузы, пишут «Национальная служба новостей». Подобные изменения укрепят связь между школьными знаниями и программой высшего образования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...