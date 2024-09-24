Чем известна экс-губернатор ХМАО Комарова, ставшая сенатором Совфеда

Экс-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова приступила к работе в Совете Федерации. За более чем 40 лет в политике она успела поработать чиновником в мэрии, депутатом Госдумы. А теперь стала сенатором от Югры — спикер Совфеда Валентина Матвиенко вручила ей удостоверение и нагрудный знак. Подробнее о том, как Комаровой удалось сделать карьеру — в материале URA.RU.
Учеба и переезд на Ямал
Комарова родилась 21 октября 1955 года в селе Язво Псковской области. В детстве переехала в Болгарию — ее отца отправили работать на Кремиковский металлургический комбинат. В 1978 году будущий политик окончила инженерно-экономический факультет Коммунарского горно-металлургического вуза (ЛНР), став инженером-экономистом. Ее карьера началась с должности техника и экономиста на местном металлургическом заводе.
В Новый Уренгой Комарова переехала в 1980 году, где занимала различные должности в исполнительной власти, а впоследствии стала первым замглавы администрации города. С 1994 по 2000 годы она работала мэром Нового Уренгоя, а затем в 2000-2001 годах занимала пост первого вице-губернатора Ямала.
Начало федеральной карьеры
Карьера Комаровой на федеральном уровне началась с избрания в Госдуму третьего созыва в 2001 году, где она занималась вопросами труда и социальной политики. Позже будущий губернатор успешно переизбиралась в четвертом созыве, возглавив комитет по природным ресурсам и природопользованию. В 2007 года была вновь избрана по списку «Единой России», но уже через три года досрочно сложила депутатский мандат.
Единственная в России женщина-губернатор
Дума ХМАО наделила Комарову полномочиями губернатора округа по представлению президента Дмитрия Медведева 15 февраля 2010 года. Хотя многие считали, что первый глава Югры Александр Филипенко продолжит свое пребывание на посту. Комарова стала третьей женщиной, возглавляющей субъект РФ после Валентины Броневич — губернатора Корякского автономного округа, а также Валентины Матвиенко — главы Санкт-Петербурга.
Позже Комарову дважды переизбрали на должность губернатора Югры. Она руководила регионом более 14 лет, а к концу своего правления оказалась единственной в стране женщиной-губернатором. За это время она запомнилась югорчанам масштабной социальной программой. В том числе поддержку получили участники специальной военной операции и их семьи — выплаты контрактникам оказались одними из самых высоких по стране. А одной из своих приоритетных задач губернатор ставила расселение балочного фонда.
Комаровой удалось положить начало строительству второго моста через Обь — важного транспортного объекта в масштабах страны. Другим масштабным проектом стало возведение инновационного научно-технического центра в Сургуте. Вместе с этим ее команде удалось подвести к финальной точке завершение главного долгостроя и крупнейшего медицинского учреждения региона — окружной больницы в Нижневартовске.
Губернатору удалось добиться масштабных инвестиций в бизнес и промышленность. Одним из крупнейших проектов оказалась особая экономическая зона в Нягани. А территории Березовского и Белоярского районов при ней включили в состав Арктической зоны России.
Избрание сенатором
Комарова досрочно сложила полномочия губернатора ХМАО в мае 2024 года. На посту ее сменил Руслан Кухарук, который выдвинул свою предшественницу в Совет Федерации. Он выполнил свое обещание, которое дал ей в день своего представления на посту врио главы Югры политэлитам 2 июня. Постановление о наделении полномочиями сенатора новый губернатор подписал в день своей инаугурации — 8 сентября.
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