Комарова приступила к работе сенатором от ХМАО в Совфеде

Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова приступила к исполнению обязанностей в качестве сенатора Совета Федерации. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко вручила ей нагрудный знак. Трансляция шла на сайте верхней палаты парламента.
«Комарова Наталья Владимировна — представитель от исполнительного органа государственной власти ХМАО-Югры», — было объявлено во время церемонии вручения нагрудного знака. После чего Матвиенко вручила его новому югорскому сенатору. На сайте Совета Федерации указано, что срок полномочий Комаровой заканчивается в сентябре 2029 года. Она вошла в число 14 российских сенаторов, которые начали работать в этом качестве после осенних выборов.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук назначил свою предшественницу сенатором Совфеда от исполнительной власти региона. Документ подписан в день его инаугурации, 8 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!