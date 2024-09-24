24 сентября 2024

Комарова приступила к работе сенатором от ХМАО в Совфеде

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Комарова назначена сенатором от ХМАО в Совете Федерации
Наталья Комарова назначена сенатором от ХМАО в Совете Федерации Фото:

Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова приступила к исполнению обязанностей в качестве сенатора Совета Федерации. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко вручила ей нагрудный знак. Трансляция шла на сайте верхней палаты парламента.

«Комарова Наталья Владимировна — представитель от исполнительного органа государственной власти ХМАО-Югры», — было объявлено во время церемонии вручения нагрудного знака. После чего Матвиенко вручила его новому югорскому сенатору. На сайте Совета Федерации указано, что срок полномочий Комаровой заканчивается в сентябре 2029 года. Она вошла в число 14 российских сенаторов, которые начали работать в этом качестве после осенних выборов.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук назначил свою предшественницу сенатором Совфеда от исполнительной власти региона. Документ подписан в день его инаугурации, 8 сентября. 

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Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова приступила к исполнению обязанностей в качестве сенатора Совета Федерации. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко вручила ей нагрудный знак. Трансляция шла на сайте верхней палаты парламента. «Комарова Наталья Владимировна — представитель от исполнительного органа государственной власти ХМАО-Югры», — было объявлено во время церемонии вручения нагрудного знака. После чего Матвиенко вручила его новому югорскому сенатору. На сайте Совета Федерации указано, что срок полномочий Комаровой заканчивается в сентябре 2029 года. Она вошла в число 14 российских сенаторов, которые начали работать в этом качестве после осенних выборов. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук назначил свою предшественницу сенатором Совфеда от исполнительной власти региона. Документ подписан в день его инаугурации, 8 сентября. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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