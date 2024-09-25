Политологи рассказали, почему Якушев стал вице-спикером Совфеда

Назначение врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева на пост вице-спикера Совета Федерации было логичным и ожидаемым. В этом мнении сошлись эксперты-политологи в беседе с URA.RU. Одни из причин перехода на федеральную должность — доверие Путина и умение работать «на земле».
«Совфед — это вполне субъектный институт, обладающий законодательной инициативой. Это важный элемент в системе публичной власти. Мы видим, как развивает СФ Валентина Ивановна Матвиенко, но назначение Владимира Якушева, безусловно, внесет в свой вклад. Он — человек очень высоких политических компетенций, у которого есть своя государственническая позиция. Ему доверяет президент, ему доверяет партия, ему доверяют коллеги по Совету Федерации, поэтому назначение вполне логичное», — комментирует политолог Александр Асафов.
Эксперт добавил, что Якушев сможет многое привнести в работу органа. В частности, вице-спикер будет обеспечивать полноценное взаимодействие не только между двумя палатами парламента, но и с президентом, исполнительной властью и гражданским обществом. «Человек, который много проработал на земле, точно понимает запрос избирателя и общества», — резюмировал Асафов.
Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» добавил: «Логично, когда генеральный секретарь правящей партии получает еще и значимую федеральную позицию, что позволяет ему формально решать те или иные вопросы. Все-таки позиция полпреда в одном из федеральных округов была достаточно странной для технического руководителя всей партии. Логичен приход Якушева на место первого зампреда председателя СФ. Тем более это человек с огромным опытом работы и в бизнесе, и в муниципалитете, и губернатором, и министром и полпредом. Это разнообразные компетенции, владение федеральной повесткой и четкое понимание повестки президента».
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