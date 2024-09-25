Якушев создал интригу, избравшись в Совфед

Новый политический сезон начался с громкого назначения: экс-полпред УрФО и врио секретаря «Единой России» Владимир Якушев стал вице-спикером Совета Федерации, зайдя туда от Тюменской области. В тени этого инфоповода разворачивается другая дискуссия: даст ли это ему реальные возможности и полномочия, как назначение скажется на Тюменской области и «Единой России».
Многие связывают назначение Якушева исключительно с политической традицией. В логике — «прежний секретарь „Единой России“ Андрей Турчак был вице-спикером СФ, значит и Якушев должен быть». Конечно, бюрократическая составляющая в этом решении есть. К примеру, в должности полпреда Якушев в своих поездках был ограничен периметром УрФО и Москвы, а теперь сможет официально летать по всей стране.
«Сенатор, чаще всего, это человек, которому дали возможность пожить несколько лет хорошей жизнью, особо не напрягаясь. Зачастую это пролонгирование политической жизни. Полномочия у них есть, а вот влияние — спорно. Это вторая палата. По самой роли они не инициаторы, они подтверждают или отрицают ту иную позицию. Непосредственно законодательная часть процесса — это нижняя палата. Влияние отдельного члена СФ не слишком велико», — считает политолог Дмитрий Журавлев.
«Уже очень давно изменилась самостоятельность регионов при вертикальном восхождении людей, которые попадают в Совет Федерации. Когда-то это производилось с помощью выборов, и те, кто избирался на пост губернатора или становился председателем законодательного собрания, попадали в СФ. Сейчас и те, и другие выборы абсолютно управляемы. Это определяет если не отсутствие полномочий, то препятствие в реализации этих полномочий», — добавляет политолог Георгий Сатаров.
Скепсис экспертов понятен. Представители той же Тюменской области, откуда и попал в СФ Якушев, в регионе известны далеко не каждому. У представителя от заксобрания Дмитрия Горицкого даже нет социальных сетей (ему 53 года). Запомниться тюменцам он мог только по новостям 2020-го года, когда отчитался о годовом доходе в 1,1 млрд рублей и стал самым богатым депутатом облдумы. Последний пост в telegram-канале Павла Тараканова, которого и сменяет Якушев, был 1 сентября. В политической жизни региона тюменские сенаторы практически не присутствуют.
Зато тюменцам известен характер Якушева. Даже работая в должности полпреда, которая не требует особой публичности, он регулярно приезжал в регион, общался не только с представителями власти, но и с простыми людьми. Во время паводков и пожаров вместе с губернатором находился на пострадавших территориях, координировал эвакуацию и восстановление. И всегда публично об этом отчитывался. Этот же скрупулезный подход применяет и в «Единой России». Отсюда и встречи с активистами в Магнитогорске, и личное обучение руководителей первичных отделений, и требование от каждого депутата фракции Госдумы ездить в регионы и общаться с рядовыми партийцами.
Те, кто имел опыт работы с Якушевым на Урале знают, что вряд ли он будет использовать позицию в Совете Федерации исключительно как статус. К тому же на практике встречаются и позитивные примеры того, как должны работать сенаторы. Председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова — сенатор с 2014 года. Она представляет республику Башкортостан и выступала за упрощение восстановления родительских прав, работает над реформой высшего образования, регулярно встречается с ректорами вузов. Работает и над вопросами региона.
«Я использую все возможные правовые способы, чтобы мой регион участвовал в федеральных программах. Чтобы появлялись детские сады, ремонтировались школы. Республика Башкортостан во все федеральные программы заявилась и стала участником. Нужно биться, нужно доказывать свою состоятельность и показывать результат, потому что по некоторым проектам идет ротация. Помогать своему региону — это прямая задача сенатора», — делится в беседе с URA.RU Гумерова.
Еще один пример — бывший сенатор от Курганской области, а ныне депутат Госдумы Сергей Лисовский. Был первым замом комитета по аграрно-продовольственной политике, разрабатывал поправки к закону «О регулировании торговой деятельности», был соавтором закона «О лесной амнистии» и законов, связанных с селекцией и семеноводством, а также финансовым оздоровлением сельхозпроизводителей. Внедрял электронную сертификацию «Меркурий», касающейся ветеринарных ведомств, производителей и продавцов подконтрольной продукции.
«Это очень серьезный монотонный труд. Очень много бюрократической работы. Но если ее выполнять с энтузиазмом и со знанием дела, то результат всегда есть. Обязательно нужен плотный контакт с губернатором. Мы работаем по его поручению в том числе. Он лучше знает, что нужно области», — описывает работу сенатора Лисовский.
Он добавил: «Я знаю очень эффективных сенаторов, которые серьезно влияли и на общую ситуацию, и на конкретные дела. Есть и те, кто недорабатывал. Валентина Ивановна Матвиенко очень быстро улавливает то, что необходимо в сегодняшней ситуации, и не дает расслабиться. Я много делал по ее поручению и все, что она определяла, оказывалось поддержано руководством».
Очевидно, ресурсы в Совете Федерации все же есть, особенно в должности вице-спикера. На нем лежит большинство организационных вопросов, он же обеспечивает полноценное функционирование верхней палаты. Именно Якушеву предстоит формировать программы законопроектной работы Совета Федерации, а потом отчитываться о их реализации. А законодательная работа «Единой России» — зона ответственности секретаря Генсовета.
«„Единая Россия“ в Госдуме представляет квалифицированное большинство. Их законопроекты поступают в СФ. Очевидно, что законотворческая деятельность двух палат синхронизирована. Законодательная деятельность партии и фракции тоже синхронизирована. Якушев в Совете Федерации будет особое внимание уделять именно фракции в Государственной думе. Здесь важна рука куратора, общее руководство, контроль. Очень важно, чтобы депутаты не занимались самопиаром в ущерб интересам партии и фракции. Будучи сам законодателем, проще будет находить связи с теми единороссами, которые сейчас являются законодателями в обеих палатах», — комментирует политолог Константин Калачев.
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский убежден, что Якушев будет хорошим лоббистом Тюменской области в Совете Федерации. Он также отметил, что умалять значимость СФ — преступление.
«Люди, которые так говорят, отрицают конституционный строй России. Сенат — это верхняя палата парламента и очень важный элемент и составляющий механизм законодательной власти. Говорить о том, что Совет Федерации состоит из пенсионеров — как минимум глупость, а как максимум — преступление», — полагает Потуремский.
«Сенаторы могут месяцами добиваться аудиенции у министров, поэтому Якушев — это просто находка», — полагает тюменский политолог Александр Безделов. Он привел в пример одну из главных проблем Тюмени — обмеление Туры. Заниматься ее восстановлением регион не может, а потому реку необходимо внести в федеральную программу «Защита водных биоресурсов», чего до сих пор не удалось сделать ни сенаторам, ни депутатам Тюменской областной думы, которые уже обращались с этой просьбой к председателю правительства Михаилу Мишустину. Политолог полагает, что Якушеву под силу разрешить этот вопрос.
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