Экс-подчиненного Тимура Иванова подозревают в хищении 3 млрд рублей у банка

РИАН: подчиненный Иванова подозревается в хищении трех миллиардов рублей
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Экс-подчиненный Тимура Иванова подозревается в хищении более трех миллиардов рублей Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Бывший подчиненный экс-заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова, Антон Филатов, подозревается в хищении более трех миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц». Об этом сообщили журналисты российского издания со ссылкой на оглашенные адвокатом материалы.

«Дело в отношении Антона Филатова — экс-подчиненного Тимура Иванова — связано с хищениями у банка «Интеркоммерц», — цитирует РИА Новости материалы адвоката. Филатов ранее занимал руководящие должности в нескольких компаниях.

По данным издания «Коммерсант», Филатов стал советником Иванова в 2012 году. В 2013 году последовал за ним в подведомственные Министерству обороны РФ компании. Он занимал руководящие должности в нескольких компаниях, включая «1470 УМТО», «Спецтранслизинг» и «Оборонлогистику».

Тимур Иванов обвиняется в хищении средств при строительстве кадетских корпусов. В ходе обысков подозреваемого были обнаружены крупные суммы наличных денег. Следствие считает, что эти деньги могут быть связаны с преступной деятельностью Иванова.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова, обвиняемого в получении взятки, появился новый поворот — явка с повинной. Задержанный находится в СИЗО, отрицает свою вину.

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Бывший подчиненный экс-заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова, Антон Филатов, подозревается в хищении более трех миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц». Об этом сообщили журналисты российского издания со ссылкой на оглашенные адвокатом материалы. «Дело в отношении Антона Филатова — экс-подчиненного Тимура Иванова — связано с хищениями у банка «Интеркоммерц», — цитирует РИА Новости материалы адвоката. Филатов ранее занимал руководящие должности в нескольких компаниях. По данным издания «Коммерсант», Филатов стал советником Иванова в 2012 году. В 2013 году последовал за ним в подведомственные Министерству обороны РФ компании. Он занимал руководящие должности в нескольких компаниях, включая «1470 УМТО», «Спецтранслизинг» и «Оборонлогистику». Тимур Иванов обвиняется в хищении средств при строительстве кадетских корпусов. В ходе обысков подозреваемого были обнаружены крупные суммы наличных денег. Следствие считает, что эти деньги могут быть связаны с преступной деятельностью Иванова. Ранее сообщалось, что в деле Иванова, обвиняемого в получении взятки, появился новый поворот — явка с повинной. Задержанный находится в СИЗО, отрицает свою вину.
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