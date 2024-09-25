Экс-подчиненного Тимура Иванова подозревают в хищении 3 млрд рублей у банка

РИАН: подчиненный Иванова подозревается в хищении трех миллиардов рублей

25 сентября 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Экс-подчиненный Тимура Иванова подозревается в хищении более трех миллиардов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Бывший подчиненный экс-заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова, Антон Филатов, подозревается в хищении более трех миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц». Об этом сообщили журналисты российского издания со ссылкой на оглашенные адвокатом материалы. «Дело в отношении Антона Филатова — экс-подчиненного Тимура Иванова — связано с хищениями у банка «Интеркоммерц», — цитирует РИА Новости материалы адвоката. Филатов ранее занимал руководящие должности в нескольких компаниях. По данным издания «Коммерсант», Филатов стал советником Иванова в 2012 году. В 2013 году последовал за ним в подведомственные Министерству обороны РФ компании. Он занимал руководящие должности в нескольких компаниях, включая «1470 УМТО», «Спецтранслизинг» и «Оборонлогистику». Тимур Иванов обвиняется в хищении средств при строительстве кадетских корпусов. В ходе обысков подозреваемого были обнаружены крупные суммы наличных денег. Следствие считает, что эти деньги могут быть связаны с преступной деятельностью Иванова. Ранее сообщалось, что в деле Иванова, обвиняемого в получении взятки, появился новый поворот — явка с повинной. Задержанный находится в СИЗО, отрицает свою вину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший подчиненный экс-заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова, Антон Филатов, подозревается в хищении более трех миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц». Об этом сообщили журналисты российского издания со ссылкой на оглашенные адвокатом материалы. «Дело в отношении Антона Филатова — экс-подчиненного Тимура Иванова — связано с хищениями у банка «Интеркоммерц», — цитирует РИА Новости материалы адвоката. Филатов ранее занимал руководящие должности в нескольких компаниях. По данным издания «Коммерсант», Филатов стал советником Иванова в 2012 году. В 2013 году последовал за ним в подведомственные Министерству обороны РФ компании. Он занимал руководящие должности в нескольких компаниях, включая «1470 УМТО», «Спецтранслизинг» и «Оборонлогистику». Тимур Иванов обвиняется в хищении средств при строительстве кадетских корпусов. В ходе обысков подозреваемого были обнаружены крупные суммы наличных денег. Следствие считает, что эти деньги могут быть связаны с преступной деятельностью Иванова. Ранее сообщалось, что в деле Иванова, обвиняемого в получении взятки, появился новый поворот — явка с повинной. Задержанный находится в СИЗО, отрицает свою вину.