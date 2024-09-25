Путин: атака средствами воздушно-космического нападения повлечет ядерный ответ

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Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин провел заседание Совбеза Фото:

Президент России Владимир Путин предложил уточнить условия применения РФ ядерного оружия. На заседании Совбеза он сказал, что информация о старте в сторону РФ средств воздушно-космического нападения повлечет ядерный ответ.

«Будем рассматривать возможность применения ядерного оружия при достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечения ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты тактической или стратегической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что критическая угроза суверенитету РФ и Беларуси даже обычным оружием будет основанием для ядерного ответа. «Подчеркну, мы всегда в высшей степени ответственно подходили к таким вопросам», — сказал Путин.

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Президент России Владимир Путин предложил уточнить условия применения РФ ядерного оружия. На заседании Совбеза он сказал, что информация о старте в сторону РФ средств воздушно-космического нападения повлечет ядерный ответ. «Будем рассматривать возможность применения ядерного оружия при достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечения ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты тактической или стратегической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», — сказал Путин. Он подчеркнул, что критическая угроза суверенитету РФ и Беларуси даже обычным оружием будет основанием для ядерного ответа. «Подчеркну, мы всегда в высшей степени ответственно подходили к таким вопросам», — сказал Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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