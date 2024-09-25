Путин: атака средствами воздушно-космического нападения повлечет ядерный ответ

Президент России Владимир Путин предложил уточнить условия применения РФ ядерного оружия. На заседании Совбеза он сказал, что информация о старте в сторону РФ средств воздушно-космического нападения повлечет ядерный ответ.
«Будем рассматривать возможность применения ядерного оружия при достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечения ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты тактической или стратегической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что критическая угроза суверенитету РФ и Беларуси даже обычным оружием будет основанием для ядерного ответа. «Подчеркну, мы всегда в высшей степени ответственно подходили к таким вопросам», — сказал Путин.
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