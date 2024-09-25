Путин: атака средствами воздушно-космического нападения повлечет ядерный ответ

25 сентября 2024 в 22:03 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел заседание Совбеза Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин предложил уточнить условия применения РФ ядерного оружия. На заседании Совбеза он сказал, что информация о старте в сторону РФ средств воздушно-космического нападения повлечет ядерный ответ. «Будем рассматривать возможность применения ядерного оружия при достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечения ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты тактической или стратегической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», — сказал Путин. Он подчеркнул, что критическая угроза суверенитету РФ и Беларуси даже обычным оружием будет основанием для ядерного ответа. «Подчеркну, мы всегда в высшей степени ответственно подходили к таким вопросам», — сказал Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин предложил уточнить условия применения РФ ядерного оружия. На заседании Совбеза он сказал, что информация о старте в сторону РФ средств воздушно-космического нападения повлечет ядерный ответ. «Будем рассматривать возможность применения ядерного оружия при достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечения ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты тактической или стратегической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», — сказал Путин. Он подчеркнул, что критическая угроза суверенитету РФ и Беларуси даже обычным оружием будет основанием для ядерного ответа. «Подчеркну, мы всегда в высшей степени ответственно подходили к таким вопросам», — сказал Путин.