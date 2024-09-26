Арестованного после стрельбы у офиса Wildberries освободили

Московский городской суд освободил из-под стражи арестованного на 15 суток за попытку прорваться в НИИ им. Н. В. Склифосовского Адама Ведзижева. Он, предположительно, пытался пробраться в НИИ, куда привезли бойца ММА Умара Чичаева, пострадавшего во время стрельбы у офиса маркетплейса Wildberries, говорится в решении суда.
«Суд решил… В отношении Ведзижева Адама Башировича, изменить в части назначенного административного наказания, освободив его от отбывания административного наказания в виде административного ареста», — приводит решение суда ТАСС.
В решении сказано, что Ведзижев вину не признал и заявлял, что привез своего отца в НИИ для проведения позитронно-эмиссионной томографии, где впоследствии и был задержан. Однако Мосгорсуд посчитал, что вина правонарушителя доказана.
18 в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба, передает «Царьград». По уголовному делу 14 из 30 обвиняемых успели обжаловать решение об аресте, сообщает RT.
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