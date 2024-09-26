Mash: в Россию запретили ввоз сыра из Азербайджана

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Открытие цеха сыроварения. КГСХА. Курган , сыр, кгсха, производство сыра, лаборатория молока
В Россию запретили ввоз сыра и других молочных продуктов из Азербайджана Фото:

Сыры и молочную продукцию запретили ввозить в Россию с крупнейшего азербайджанского предприятия. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Речь идет об ООО „Атена“ и ООО Аzaqro-Sp — это одни из ведущих производителей молочки во всем мире. Недавно специалисты наведались с видеовизитом на заводы компаний — и остались недовольны. Обнаружились нарушения в хранении продуктов, условиях содержания. По итогам визита был вынесен итог: небезопасно», — передает telegram-канал объяснение причины. При этом представители компаний заявили, что готовы ко всем проверкам.

Ранее заявлялось, что Роспотребнадзор обратился в агентство пищевой безопасности республики. Сертификацию приостановят с 30 сентября.

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Сыры и молочную продукцию запретили ввозить в Россию с крупнейшего азербайджанского предприятия. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Речь идет об ООО „Атена“ и ООО Аzaqro-Sp — это одни из ведущих производителей молочки во всем мире. Недавно специалисты наведались с видеовизитом на заводы компаний — и остались недовольны. Обнаружились нарушения в хранении продуктов, условиях содержания. По итогам визита был вынесен итог: небезопасно», — передает telegram-канал объяснение причины. При этом представители компаний заявили, что готовы ко всем проверкам. Ранее заявлялось, что Роспотребнадзор обратился в агентство пищевой безопасности республики. Сертификацию приостановят с 30 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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