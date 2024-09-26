Mash: в Россию запретили ввоз сыра из Азербайджана

Сыры и молочную продукцию запретили ввозить в Россию с крупнейшего азербайджанского предприятия. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Речь идет об ООО „Атена“ и ООО Аzaqro-Sp — это одни из ведущих производителей молочки во всем мире. Недавно специалисты наведались с видеовизитом на заводы компаний — и остались недовольны. Обнаружились нарушения в хранении продуктов, условиях содержания. По итогам визита был вынесен итог: небезопасно», — передает telegram-канал объяснение причины. При этом представители компаний заявили, что готовы ко всем проверкам.
Ранее заявлялось, что Роспотребнадзор обратился в агентство пищевой безопасности республики. Сертификацию приостановят с 30 сентября.
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