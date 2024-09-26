Курганский боец СВО показал «генеральский» УАЗ на фронте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Курганский командир с позывным «Горыныч» из зоны СВО рассказал, из чего собран его служебный «генеральский» автомобиль УАЗ. Боец сообщил корреспонденту URA.RU, что двигатель и коробка в машине от Toyota Land Cruiser Prado и Land Rover.
«Мой генеральский служебный УАЗ „Гусар“. Двигатель от Prado, коробка от Land Rover», — рассказал военнослужащий «Горыныч».
Ранее курганский командир рассказывал URA.RU о самых ценных трофеях, полученных его батальоном в зоне СВО. По его словам, самой лучшей захваченной техникой у ВСУ являются советские танки и бронемашины.
В служебном УАЗе курганского командира стоит двигатель и коробка от иностранных внедорожников
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