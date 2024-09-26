26 сентября 2024

Курганский командир «Горыныч» рассказал, из чего собран «генеральский» УАЗ. Фото

В УАЗе курганского командира «Горыныча» двигатель от Land Cruiser
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский боец СВО показал «генеральский» УАЗ на фронте
Курганский боец СВО показал «генеральский» УАЗ на фронте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский командир с позывным «Горыныч» из зоны СВО рассказал, из чего собран его служебный «генеральский» автомобиль УАЗ. Боец сообщил корреспонденту URA.RU, что двигатель и коробка в машине от Toyota Land Cruiser Prado и Land Rover.

«Мой генеральский служебный УАЗ „Гусар“. Двигатель от Prado, коробка от Land Rover», — рассказал военнослужащий «Горыныч».

Ранее курганский командир рассказывал URA.RU о самых ценных трофеях, полученных его батальоном в зоне СВО. По его словам, самой лучшей захваченной техникой у ВСУ являются советские танки и бронемашины.

В служебном УАЗе курганского командира стоит двигатель и коробка от иностранных внедорожников
В служебном УАЗе курганского командира стоит двигатель и коробка от иностранных внедорожников
Фото:

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Курганский командир с позывным «Горыныч» из зоны СВО рассказал, из чего собран его служебный «генеральский» автомобиль УАЗ. Боец сообщил корреспонденту URA.RU, что двигатель и коробка в машине от Toyota Land Cruiser Prado и Land Rover. «Мой генеральский служебный УАЗ „Гусар“. Двигатель от Prado, коробка от Land Rover», — рассказал военнослужащий «Горыныч». Ранее курганский командир рассказывал URA.RU о самых ценных трофеях, полученных его батальоном в зоне СВО. По его словам, самой лучшей захваченной техникой у ВСУ являются советские танки и бронемашины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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