В Курганской области подорожал бензин для люксовых автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Бензин подорожал на 1%
Бензин подорожал на 1% Фото:

За прошедшую неделю в Курганской области наблюдается рост стоимости топлива марки АИ-98 и выше на 1%. Эта информация была опубликована на официальном сайте статистической службы, отвечающей за мониторинг цен в Свердловской и Курганской областях.

«Зафиксировано увеличение цен на бензин марки АИ-98 и выше на 1,03%, что в денежном выражении составляет 77,85 рубля за литр», — говорится в сообщении Свердловскстата. Также отмечается, что цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 показали небольшой рост на 0,1%, установившись на уровне 50,2 и 54,5 рубля за литр соответственно, в то время как средняя стоимость дизельного топлива достигла 65,3 рубля за литр.

Ранее URA.RU писало, что цена литра бензина в Курганской области выросла. На АИ-98 и более высоких марок увеличилась на 1,19%, достигая 76,26 рубля за литр. В то же время цены на АИ-92 и АИ-95 остались стабильными на уровне 50 и 54,5 рубля за литр соответственно, а дизельное топливо подорожало на 0,22%, до 65,3 рубля за литр.

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За прошедшую неделю в Курганской области наблюдается рост стоимости топлива марки АИ-98 и выше на 1%. Эта информация была опубликована на официальном сайте статистической службы, отвечающей за мониторинг цен в Свердловской и Курганской областях. «Зафиксировано увеличение цен на бензин марки АИ-98 и выше на 1,03%, что в денежном выражении составляет 77,85 рубля за литр», — говорится в сообщении Свердловскстата. Также отмечается, что цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 показали небольшой рост на 0,1%, установившись на уровне 50,2 и 54,5 рубля за литр соответственно, в то время как средняя стоимость дизельного топлива достигла 65,3 рубля за литр. Ранее URA.RU писало, что цена литра бензина в Курганской области выросла. На АИ-98 и более высоких марок увеличилась на 1,19%, достигая 76,26 рубля за литр. В то же время цены на АИ-92 и АИ-95 остались стабильными на уровне 50 и 54,5 рубля за литр соответственно, а дизельное топливо подорожало на 0,22%, до 65,3 рубля за литр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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