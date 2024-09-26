В Курганской области подорожал бензин для люксовых автомобилей

За прошедшую неделю в Курганской области наблюдается рост стоимости топлива марки АИ-98 и выше на 1%. Эта информация была опубликована на официальном сайте статистической службы, отвечающей за мониторинг цен в Свердловской и Курганской областях.
«Зафиксировано увеличение цен на бензин марки АИ-98 и выше на 1,03%, что в денежном выражении составляет 77,85 рубля за литр», — говорится в сообщении Свердловскстата. Также отмечается, что цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 показали небольшой рост на 0,1%, установившись на уровне 50,2 и 54,5 рубля за литр соответственно, в то время как средняя стоимость дизельного топлива достигла 65,3 рубля за литр.
Ранее URA.RU писало, что цена литра бензина в Курганской области выросла. На АИ-98 и более высоких марок увеличилась на 1,19%, достигая 76,26 рубля за литр. В то же время цены на АИ-92 и АИ-95 остались стабильными на уровне 50 и 54,5 рубля за литр соответственно, а дизельное топливо подорожало на 0,22%, до 65,3 рубля за литр.
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