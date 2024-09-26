В Петербурге блогера Юсубова осудили на 3,5 года за ненависть к русским

26 сентября 2024 в 20:06 Размер текста - 17 +

Суд приговорил блогера Амида Юсубова к 3,5 годам колонии Фото: ok.ru / Амид Юсубов Блогер Амид Юсубов был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима за возбуждение ненависти к российским гражданам. Наказание назначил Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга. «Суд назначил [Амиду Юсубову] наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии общего режима», — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Против него было возбуждено уголовное дело за публичные призывы к экстремистской деятельности и возбуждение ненависти против граждан РФ. В сентябре 2023 года Юсубов в одном из Telegram-каналов оставил комментарий под постом, его слова лингвисты и психологи расценили как возбуждение вражды к «русским» и угрозы насилия. После чего суд в Санкт-Петербурге завел против него уголовное дело. Блогер признал вину по статье о публичных призывах к экстремизму, однако выразил не согласие с пунктом «а» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение вражды с применением насилия или с угрозой его применения). По словам блогера, его действия должны расцениваться по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды без уголовно наказуемого деяния). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Амид Юсубов был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима за возбуждение ненависти к российским гражданам. Наказание назначил Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга. «Суд назначил [Амиду Юсубову] наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии общего режима», — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Против него было возбуждено уголовное дело за публичные призывы к экстремистской деятельности и возбуждение ненависти против граждан РФ. В сентябре 2023 года Юсубов в одном из Telegram-каналов оставил комментарий под постом, его слова лингвисты и психологи расценили как возбуждение вражды к «русским» и угрозы насилия. После чего суд в Санкт-Петербурге завел против него уголовное дело. Блогер признал вину по статье о публичных призывах к экстремизму, однако выразил не согласие с пунктом «а» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение вражды с применением насилия или с угрозой его применения). По словам блогера, его действия должны расцениваться по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды без уголовно наказуемого деяния).