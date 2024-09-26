Лавров заявил о глубоком доверии между РФ и КНДР

26 сентября 2024 в 21:33 Размер текста - 17 +

Лавров заявил, что Россия продолжит придерживать договоренностей с КНДР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отношения между Москвой и Северной Кореей достигли глубокого доверия, основанным на общем понимании обстановки в мире. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Наибольшую ценность имеет глубокое искреннее доверие между руководителями двух стран, основанное на общем понимании и совпадении оценок текущей международной обстановки», — заявил Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что российская сторона твердо привержена выполнению всех договоренностей с главой КНДР. Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил высокий уровень отношений России и КНДР. Он также выразил надежду на укрепление отношений в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает деловое издание «Взгляд». Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отношения между Москвой и Северной Кореей достигли глубокого доверия, основанным на общем понимании обстановки в мире. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Наибольшую ценность имеет глубокое искреннее доверие между руководителями двух стран, основанное на общем понимании и совпадении оценок текущей международной обстановки», — заявил Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что российская сторона твердо привержена выполнению всех договоренностей с главой КНДР. Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил высокий уровень отношений России и КНДР. Он также выразил надежду на укрепление отношений в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает деловое издание «Взгляд». Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора.