Лавров заявил о глубоком доверии между РФ и КНДР

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Российско-киргизские переговоры. Бишкек., лавров сергей
Лавров заявил, что Россия продолжит придерживать договоренностей с КНДР Фото:

Отношения между Москвой и Северной Кореей достигли глубокого доверия, основанным на общем понимании обстановки в мире. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Наибольшую ценность имеет глубокое искреннее доверие между руководителями двух стран, основанное на общем понимании и совпадении оценок текущей международной обстановки», — заявил Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что российская сторона твердо привержена выполнению всех договоренностей с главой КНДР.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил высокий уровень отношений России и КНДР. Он также выразил надежду на укрепление отношений в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает деловое издание «Взгляд». Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора.

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Отношения между Москвой и Северной Кореей достигли глубокого доверия, основанным на общем понимании обстановки в мире. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Наибольшую ценность имеет глубокое искреннее доверие между руководителями двух стран, основанное на общем понимании и совпадении оценок текущей международной обстановки», — заявил Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что российская сторона твердо привержена выполнению всех договоренностей с главой КНДР. Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил высокий уровень отношений России и КНДР. Он также выразил надежду на укрепление отношений в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает деловое издание «Взгляд». Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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