Лавров заявил о глубоком доверии между РФ и КНДР

Отношения между Москвой и Северной Кореей достигли глубокого доверия, основанным на общем понимании обстановки в мире. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Наибольшую ценность имеет глубокое искреннее доверие между руководителями двух стран, основанное на общем понимании и совпадении оценок текущей международной обстановки», — заявил Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что российская сторона твердо привержена выполнению всех договоренностей с главой КНДР.
Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил высокий уровень отношений России и КНДР. Он также выразил надежду на укрепление отношений в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает деловое издание «Взгляд». Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора.
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