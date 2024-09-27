Житель села Черкасское Поречное Курской области, находясь дома, был жестоко избит и повешен военнослужащими ВСУ в церкви. Об этом рассказал родственник убитого.
«Остался мой племянник, он остался в своем доме, жалко же всего нажитого... Он подумал, что его не тронут», — передает слова родственника погибшего РИА «Новости». Он добавил, что ВСУ зверски издевались над ним, избивали, а затем завели в церковь и повесили.
Ранее жительница Суджанского района Курской области сообщила, что ВСУ разграбили и взорвали ее дом. Ей пришлось провести ночь в лесу, покинув свое жилище. По ее словам, в деревне начались интенсивные боевые действия, и ей вместе с супругом пришлось срочно покидать их место жительства. Они смогли взять с собой только немногое, лишившись большей части имущества. В последнее время в Курской области все чаще происходят убийства мирных жителей со стороны солдат ВСУ и иностранных наемников, а также умышленное уничтожение гражданской инфраструктуры, передает 360.ru.
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