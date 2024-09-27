«Думал, что его не тронут»: бойцы ВСУ повесили жителя Курска в церкви

Житель Курской области сообщил, что ВСУ повесили его родственника в церкви
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ВСУ избивали мирного жителя в Курской области, а потом повесили его в церкви
ВСУ избивали мирного жителя в Курской области, а потом повесили его в церкви Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Житель села Черкасское Поречное Курской области, находясь дома, был жестоко избит и повешен военнослужащими ВСУ в церкви. Об этом рассказал родственник убитого.

«Остался мой племянник, он остался в своем доме, жалко же всего нажитого... Он подумал, что его не тронут», — передает слова родственника погибшего РИА «Новости». Он добавил, что ВСУ зверски издевались над ним, избивали, а затем завели в церковь и повесили.

Ранее жительница Суджанского района Курской области сообщила, что ВСУ разграбили и взорвали ее дом. Ей пришлось провести ночь в лесу, покинув свое жилище. По ее словам, в деревне начались интенсивные боевые действия, и ей вместе с супругом пришлось срочно покидать их место жительства. Они смогли взять с собой только немногое, лишившись большей части имущества. В последнее время в Курской области все чаще происходят убийства мирных жителей со стороны солдат ВСУ и иностранных наемников, а также умышленное уничтожение гражданской инфраструктуры, передает 360.ru.

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Житель села Черкасское Поречное Курской области, находясь дома, был жестоко избит и повешен военнослужащими ВСУ в церкви. Об этом рассказал родственник убитого. «Остался мой племянник, он остался в своем доме, жалко же всего нажитого... Он подумал, что его не тронут», — передает слова родственника погибшего РИА «Новости». Он добавил, что ВСУ зверски издевались над ним, избивали, а затем завели в церковь и повесили. Ранее жительница Суджанского района Курской области сообщила, что ВСУ разграбили и взорвали ее дом. Ей пришлось провести ночь в лесу, покинув свое жилище. По ее словам, в деревне начались интенсивные боевые действия, и ей вместе с супругом пришлось срочно покидать их место жительства. Они смогли взять с собой только немногое, лишившись большей части имущества. В последнее время в Курской области все чаще происходят убийства мирных жителей со стороны солдат ВСУ и иностранных наемников, а также умышленное уничтожение гражданской инфраструктуры, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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