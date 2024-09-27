УФСБ по Крыму и Севастополю сообщило о задержании двух агентов украинских спецслужб, которые занимались передачей информации о защите Крымского моста и других военных объектах в регионе. Среди задержанных — житель Крыма и 43-летний иностранец.
«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержаны два агента украинских спецслужб», — сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Отмечается, что задержанные осуществляли передачу сведений о российских военных объектах иностранной стороне.
По данным УФСБ, один из задержанных, живущий в Крыму, активно сотрудничал с Службой безопасности Украины (СБУ), передавая врагу данные для осуществления ракетных ударов. Второй задержанный, иностранец, связывался через мессенджер с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, предлагая свою помощь.
В связи с происшествием были возбуждены уголовные дела против обоих подозреваемых, им уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. URA.RU направило запрос в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Ответ на него ожидается.
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