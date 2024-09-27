Задержаны украинские агенты, передававшие данные о защите Крымского моста. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержаны два агента украинских спецслужб, которые передавали сведения о защите Крымского моста
Задержаны два агента украинских спецслужб, которые передавали сведения о защите Крымского моста Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

УФСБ по Крыму и Севастополю сообщило о задержании двух агентов украинских спецслужб, которые занимались передачей информации о защите Крымского моста и других военных объектах в регионе. Среди задержанных — житель Крыма и 43-летний иностранец.

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержаны два агента украинских спецслужб», — сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Отмечается, что задержанные осуществляли передачу сведений о российских военных объектах иностранной стороне.

По данным УФСБ, один из задержанных, живущий в Крыму, активно сотрудничал с Службой безопасности Украины (СБУ), передавая врагу данные для осуществления ракетных ударов. Второй задержанный, иностранец, связывался через мессенджер с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, предлагая свою помощь.

В связи с происшествием были возбуждены уголовные дела против обоих подозреваемых, им уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. URA.RU направило запрос в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Ответ на него ожидается. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
УФСБ по Крыму и Севастополю сообщило о задержании двух агентов украинских спецслужб, которые занимались передачей информации о защите Крымского моста и других военных объектах в регионе. Среди задержанных — житель Крыма и 43-летний иностранец. «УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержаны два агента украинских спецслужб», — сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Отмечается, что задержанные осуществляли передачу сведений о российских военных объектах иностранной стороне. По данным УФСБ, один из задержанных, живущий в Крыму, активно сотрудничал с Службой безопасности Украины (СБУ), передавая врагу данные для осуществления ракетных ударов. Второй задержанный, иностранец, связывался через мессенджер с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, предлагая свою помощь. В связи с происшествием были возбуждены уголовные дела против обоих подозреваемых, им уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. URA.RU направило запрос в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Ответ на него ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...