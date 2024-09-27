Задержанный агент СБУ собирал данные про Крымский мост, работая монтером

27 сентября 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

Один из задержанных устроился монтером, чтобы собирать информацию о перевозках на станциях Тамань и Керчь Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Сотрудники ФСБ задержали двух мужчин, которые передавали Киеву данные о системе защиты Крымского моста. Один из задержанных, как выяснилось, работал монтером на железнодорожном пути, чтобы собирать информацию о перевозках на станциях Тамань и Керчь. «Один из задержанных — 45-летний житель Республики Крым. По открытому GSM-каналу мобильной связи он совершил звонок на телефон горячей линии Службы безопасности Украины (СБУ), предложив свою помощь. Он передал сведения о географических координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста», — пишет ТАСС со ссылкой на источники в ФСБ. Второй задержанный передавал данные Главному управлению разведки (ГУР) Украины. Он сообщал информацию о местах дислокации вооружения и техники на территории Севастополя. В связи с происшествием были возбуждены уголовные дела против обоих подозреваемых. Им уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники ФСБ задержали двух мужчин, которые передавали Киеву данные о системе защиты Крымского моста. Один из задержанных, как выяснилось, работал монтером на железнодорожном пути, чтобы собирать информацию о перевозках на станциях Тамань и Керчь. «Один из задержанных — 45-летний житель Республики Крым. По открытому GSM-каналу мобильной связи он совершил звонок на телефон горячей линии Службы безопасности Украины (СБУ), предложив свою помощь. Он передал сведения о географических координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста», — пишет ТАСС со ссылкой на источники в ФСБ. Второй задержанный передавал данные Главному управлению разведки (ГУР) Украины. Он сообщал информацию о местах дислокации вооружения и техники на территории Севастополя. В связи с происшествием были возбуждены уголовные дела против обоих подозреваемых. Им уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.