Задержанный агент СБУ собирал данные про Крымский мост, работая монтером

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, ферма моста
Один из задержанных устроился монтером, чтобы собирать информацию о перевозках на станциях Тамань и Керчь Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Сотрудники ФСБ задержали двух мужчин, которые передавали Киеву данные о системе защиты Крымского моста. Один из задержанных, как выяснилось, работал монтером на железнодорожном пути, чтобы собирать информацию о перевозках на станциях Тамань и Керчь.

«Один из задержанных — 45-летний житель Республики Крым. По открытому GSM-каналу мобильной связи он совершил звонок на телефон горячей линии Службы безопасности Украины (СБУ), предложив свою помощь. Он передал сведения о географических координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста», — пишет ТАСС со ссылкой на источники в ФСБ.

Второй задержанный передавал данные Главному управлению разведки (ГУР) Украины. Он сообщал информацию о местах дислокации вооружения и техники на территории Севастополя.

В связи с происшествием были возбуждены уголовные дела против обоих подозреваемых. Им уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Сотрудники ФСБ задержали двух мужчин, которые передавали Киеву данные о системе защиты Крымского моста. Один из задержанных, как выяснилось, работал монтером на железнодорожном пути, чтобы собирать информацию о перевозках на станциях Тамань и Керчь. «Один из задержанных — 45-летний житель Республики Крым. По открытому GSM-каналу мобильной связи он совершил звонок на телефон горячей линии Службы безопасности Украины (СБУ), предложив свою помощь. Он передал сведения о географических координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста», — пишет ТАСС со ссылкой на источники в ФСБ. Второй задержанный передавал данные Главному управлению разведки (ГУР) Украины. Он сообщал информацию о местах дислокации вооружения и техники на территории Севастополя. В связи с происшествием были возбуждены уголовные дела против обоих подозреваемых. Им уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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