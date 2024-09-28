Чем запомнился основатель «Хезболлы»: путь мести Хасана Насраллы

Армия Израиля заявила о ликвидации лидера «Хезболлах» Хасана Насраллы

28 сентября 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ объявил о ликвидации главы «Хезболлы» Хасана Насраллы Фото: Hussein Malla/AP/TASS новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 28 сентября 2024 года сообщила о ликвидации Хасана Насраллы, лидера и одного из основателей террористической организации «Хезболла». В ходе операции, проведенной 27 сентября, также были устранены Али Карки, командующий Южным фронтом, и ряд других высокопоставленных командиров группировки. Кто такой Хасан Насралла, его карьера и руководство «Хезболлой» — в материале URA.RU. Биография Хасана Насраллы Хасан Насралла родился 31 августа 1961 года в пригороде Бейрута, в шиитской семье, где он был старшим из девяти детей. Его детство прошло в условиях религиозного воспитания и ранней социальной активности, когда он помогал отцу-торговцу фруктами. Юноша увлекся религией и столкнулся с дискриминацией, что сформировало его будущие взгляды и убеждения. Гражданская война в Ливане, начавшаяся в 1975 году, заставила семью Насраллы переехать на юг страны. Дом, в котором они жили, был разгромлен христианскими фалангистами. Эти события оставили глубокий след в душе молодого Хасана, пробудив в нем желание мести. Однако благодаря поддержке родственников он смог направить свою энергию в более мирное русло, поступив на обучение в религиозную семинарию в Баальбеке. Там он проявил себя как способный и усердный студент. Хасан продолжил образование в семинарии в Баальбеке, а затем отправился в Эн-Наджаф, Ирак, где изучал религиозные науки. Однако политические изменения в Ираке вынудили его вернуться в Ливан. В январе 2004 года Насралла сыграл ключевую роль в обмене 430 арабских заключенных на четырех израильских заложников Фото: Bilal Hussein/AP/TASS Карьера основателя «Хезболлы» После возвращения в Ливан в 1979 году, Хасан Насралла присоединился к шиитской партии «Амаль», которая активно участвовала в политической жизни страны. Насралла, известный своей любовью к чтению и глубоким знаниям в области религии, начал преподавать религиозные учения, что помогло ему завоевать уважение и влияние среди сверстников. Он также активно выступал против коммунистических идей, подчеркивая важность сохранения национальных и религиозных традиций. В период после израильского вторжения в Ливан, Насралла поддержал сопротивление оккупационной армии. Это время было ознаменовано значительными политическими потрясениями, в результате которых партия «Амаль» раскололась. Один из фрагментов этой партии стал основой для создания «Хезболлы» в 1985 году. Группа единомышленников, включая Насраллу, опубликовала манифест, который заложил основу для стремления к созданию исламского политического режима в Ливане. Насралла сыграл ключевую роль в установлении тесных связей с иранским правительством, что способствовало получению значительной поддержки для «Хезболлы». В период с 1987 года он проживал в иранском городе Кум, где занимался религиозными исследованиями. После возвращения на родину через несколько лет, Насралла занял пост главы «Хезболлы» после трагической смерти предыдущего лидера Аббаса аль-Мусави, который был убит израильскими силами. В мае 2013-го Хасан Насралла заявил, что «Хезболла» будет участвовать в войне в Сирии Фото: WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС Деятельность «Хезболлы» Как лидер «Хезболлы», Насралла не только укрепил организацию, но и значительно расширил ее влияние как в политическом, так и в военном аспектах в регионе. Его лидерство ознаменовалось рядом конфликтов с Израилем, усилением милитаризации группировки и углублением шиитской идентичности среди его сторонников. Он стал символом сопротивления западному влиянию на Ближнем Востоке, что привело к его огромной популярности среди сторонников «Хезболлы» и широких слоев населения в арабском мире. Благодаря тесным связям с Ираном, Насралла смог значительно усилить военный потенциал движения. Под его руководством в арсенал группировки поступили дальнобойные ракеты, что усилило ее боевые возможности. В 2000 году, после вывода израильской армии из Южного Ливана, действия Насраллы были восприняты арабским миром как значительная победа. Тем не менее, он продолжал поддерживать регулярные обстрелы израильских населенных пунктов, что вызвало напряженность в регионе. Один из наиболее значимых периодов в карьере Насраллы — война с Израилем в 2006 году, вызванная нападением на израильский военный патруль. Насралла признался, что не ожидал такой масштабной реакции от Израиля. Позиция многих арабских стран, осудивших действия «Хезболлы», также стала для него неожиданностью. Тем не менее, его популярность в Ливане значительно выросла благодаря успешному сопротивлению израильской армии, а также благодаря компенсациям местным жителям за ущерб от бомбардировок. В период войны и после нее Насралла стал культовой фигурой среди многих ливанцев. В Бейруте и других городах проходили митинги в его поддержку, его имя стали давать новорожденным детям, а улицы заполнились символикой с его изображениями. Эти явления подчеркивают глубокое влияние Насраллы на ливанское общество и его статус как символа национального сопротивления. В 2023 году Хасан Насралла, лидер «Хезболлы», выразил поддержку террористическим актам, осуществляемым ХАМАС на территории Израиля. Это заявление вызвало новую волну напряженности в регионе. Насралла также обещал оказать поддержку сектору Газа, что усугубило ситуацию. На границе Ливана и Израиля начались артиллерийские дуэли, однако крупномасштабное вторжение не последовало. Благодаря поддержке Ирана, арсенал «Хезболлы» был значительно пополнен дальнобойными ракетами и дронами, что позволило Насралле продолжать угрожать безопасности Израиля. В марте 2024 года конфликт приобрел личный характер для Насраллы, когда ЦАХАЛ ликвидировал его внука Аббаса Ахмеда Халила, который был членом проиранской группировки, действующей от имени «Хезболлы». Это событие, вероятно, усилило мотивацию Насраллы к продолжению борьбы. В июле того же года Израиль нанес удар по Бейруту, целью которого был командир Фуад Шукр, старший советник Насраллы. Эти действия свидетельствовали о намерении Израиля нейтрализовать ключевые фигуры «Хезболлы». В сентябре 2024 года, согласно сообщениям израильских СМИ, началась третья ливанская война. ВВС Израиля провели масштабную воздушную операцию, в ходе которой были бомбардированы окрестности города Дейр-Канун ан Нахр. Эти действия показали решимость Израиля противостоять угрозам со стороны «Хезболлы» и ее союзников, а также стремление минимизировать влияние Насраллы на безопасность региона. На израильском солдате (слева) куртка с изображением мишени, в центре которой изображен лидер ливанской «Хезболлы» Хасан Насралла Фото: ATEF SAFADI/EPA/ТАСС Смерть Насраллы и дальнейшая судьба «Хезболлы» Израильская армия нанесла серию ударов, в результате которых было уничтожено большинство высшего руководства «Хезболлы», в том числе Хасан Насралла и его дочь Зейнаб. Согласно сообщениям ЦАХАЛ, в живых остался только один из семнадцати офицеров — Абу Али Рида, известный своей ролью в организации диверсий против Израиля и разработке тактик нападений на израильскую армию. Возможным преемником Насраллы, который руководил организацией 32 года, называют Хашема Сафиеддина, главу исполнительного совета «Хезболлы» и его двоюродного брата. Сафиеддин, уже занимающий высокий пост в организации, может стать фигурой, способной удержать группировку от распада и сохранить ее оперативные способности. Глава Генштаба Израиля, Герци Халеви, заявил, что ликвидация Хасана Насраллы не означает окончания военных действий против «Хезболлы». По его словам, у израильских вооруженных сил есть «еще больше инструментов» для продолжения операций. Халеви подчеркнул, что Израиль готов противостоять любым угрозам, исходящим как с севера, так и с юга страны. Он также упомянул о возможности проведения операций в более отдаленных регионах, что свидетельствует о глобальном подходе к обеспечению безопасности. Глава Генштаба подчеркнул, что любые угрозы гражданам Израиля будут нейтрализованы с использованием всех доступных средств. По словам Халеви, Израиль в настоящее время активно готовится к следующим «острым действиям», что указывает на возможное расширение военных операций против «Хезболлы» и других потенциальных угроз. Эта подготовка включает в себя координацию между различными подразделениями и повышение готовности войск. Кадры удара Израиля по Бейруту 28 сентября 2024 года Фото: Bilal Jawich/XinHua/Globallookpress Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 28 сентября 2024 года сообщила о ликвидации Хасана Насраллы, лидера и одного из основателей террористической организации «Хезболла». В ходе операции, проведенной 27 сентября, также были устранены Али Карки, командующий Южным фронтом, и ряд других высокопоставленных командиров группировки. Кто такой Хасан Насралла, его карьера и руководство «Хезболлой» — в материале URA.RU. Хасан Насралла родился 31 августа 1961 года в пригороде Бейрута, в шиитской семье, где он был старшим из девяти детей. Его детство прошло в условиях религиозного воспитания и ранней социальной активности, когда он помогал отцу-торговцу фруктами. Юноша увлекся религией и столкнулся с дискриминацией, что сформировало его будущие взгляды и убеждения. Гражданская война в Ливане, начавшаяся в 1975 году, заставила семью Насраллы переехать на юг страны. Дом, в котором они жили, был разгромлен христианскими фалангистами. Эти события оставили глубокий след в душе молодого Хасана, пробудив в нем желание мести. Однако благодаря поддержке родственников он смог направить свою энергию в более мирное русло, поступив на обучение в религиозную семинарию в Баальбеке. Там он проявил себя как способный и усердный студент. Хасан продолжил образование в семинарии в Баальбеке, а затем отправился в Эн-Наджаф, Ирак, где изучал религиозные науки. Однако политические изменения в Ираке вынудили его вернуться в Ливан. После возвращения в Ливан в 1979 году, Хасан Насралла присоединился к шиитской партии «Амаль», которая активно участвовала в политической жизни страны. Насралла, известный своей любовью к чтению и глубоким знаниям в области религии, начал преподавать религиозные учения, что помогло ему завоевать уважение и влияние среди сверстников. Он также активно выступал против коммунистических идей, подчеркивая важность сохранения национальных и религиозных традиций. В период после израильского вторжения в Ливан, Насралла поддержал сопротивление оккупационной армии. Это время было ознаменовано значительными политическими потрясениями, в результате которых партия «Амаль» раскололась. Один из фрагментов этой партии стал основой для создания «Хезболлы» в 1985 году. Группа единомышленников, включая Насраллу, опубликовала манифест, который заложил основу для стремления к созданию исламского политического режима в Ливане. Насралла сыграл ключевую роль в установлении тесных связей с иранским правительством, что способствовало получению значительной поддержки для «Хезболлы». В период с 1987 года он проживал в иранском городе Кум, где занимался религиозными исследованиями. После возвращения на родину через несколько лет, Насралла занял пост главы «Хезболлы» после трагической смерти предыдущего лидера Аббаса аль-Мусави, который был убит израильскими силами. Как лидер «Хезболлы», Насралла не только укрепил организацию, но и значительно расширил ее влияние как в политическом, так и в военном аспектах в регионе. Его лидерство ознаменовалось рядом конфликтов с Израилем, усилением милитаризации группировки и углублением шиитской идентичности среди его сторонников. Он стал символом сопротивления западному влиянию на Ближнем Востоке, что привело к его огромной популярности среди сторонников «Хезболлы» и широких слоев населения в арабском мире. Благодаря тесным связям с Ираном, Насралла смог значительно усилить военный потенциал движения. Под его руководством в арсенал группировки поступили дальнобойные ракеты, что усилило ее боевые возможности. В 2000 году, после вывода израильской армии из Южного Ливана, действия Насраллы были восприняты арабским миром как значительная победа. Тем не менее, он продолжал поддерживать регулярные обстрелы израильских населенных пунктов, что вызвало напряженность в регионе. Один из наиболее значимых периодов в карьере Насраллы — война с Израилем в 2006 году, вызванная нападением на израильский военный патруль. Насралла признался, что не ожидал такой масштабной реакции от Израиля. Позиция многих арабских стран, осудивших действия «Хезболлы», также стала для него неожиданностью. Тем не менее, его популярность в Ливане значительно выросла благодаря успешному сопротивлению израильской армии, а также благодаря компенсациям местным жителям за ущерб от бомбардировок. В период войны и после нее Насралла стал культовой фигурой среди многих ливанцев. В Бейруте и других городах проходили митинги в его поддержку, его имя стали давать новорожденным детям, а улицы заполнились символикой с его изображениями. Эти явления подчеркивают глубокое влияние Насраллы на ливанское общество и его статус как символа национального сопротивления. В 2023 году Хасан Насралла, лидер «Хезболлы», выразил поддержку террористическим актам, осуществляемым ХАМАС на территории Израиля. Это заявление вызвало новую волну напряженности в регионе. Насралла также обещал оказать поддержку сектору Газа, что усугубило ситуацию. На границе Ливана и Израиля начались артиллерийские дуэли, однако крупномасштабное вторжение не последовало. Благодаря поддержке Ирана, арсенал «Хезболлы» был значительно пополнен дальнобойными ракетами и дронами, что позволило Насралле продолжать угрожать безопасности Израиля. В марте 2024 года конфликт приобрел личный характер для Насраллы, когда ЦАХАЛ ликвидировал его внука Аббаса Ахмеда Халила, который был членом проиранской группировки, действующей от имени «Хезболлы». Это событие, вероятно, усилило мотивацию Насраллы к продолжению борьбы. В июле того же года Израиль нанес удар по Бейруту, целью которого был командир Фуад Шукр, старший советник Насраллы. Эти действия свидетельствовали о намерении Израиля нейтрализовать ключевые фигуры «Хезболлы». В сентябре 2024 года, согласно сообщениям израильских СМИ, началась третья ливанская война. ВВС Израиля провели масштабную воздушную операцию, в ходе которой были бомбардированы окрестности города Дейр-Канун ан Нахр. Эти действия показали решимость Израиля противостоять угрозам со стороны «Хезболлы» и ее союзников, а также стремление минимизировать влияние Насраллы на безопасность региона. Израильская армия нанесла серию ударов, в результате которых было уничтожено большинство высшего руководства «Хезболлы», в том числе Хасан Насралла и его дочь Зейнаб. Согласно сообщениям ЦАХАЛ, в живых остался только один из семнадцати офицеров — Абу Али Рида, известный своей ролью в организации диверсий против Израиля и разработке тактик нападений на израильскую армию. Возможным преемником Насраллы, который руководил организацией 32 года, называют Хашема Сафиеддина, главу исполнительного совета «Хезболлы» и его двоюродного брата. Сафиеддин, уже занимающий высокий пост в организации, может стать фигурой, способной удержать группировку от распада и сохранить ее оперативные способности. Глава Генштаба Израиля, Герци Халеви, заявил, что ликвидация Хасана Насраллы не означает окончания военных действий против «Хезболлы». По его словам, у израильских вооруженных сил есть «еще больше инструментов» для продолжения операций. Халеви подчеркнул, что Израиль готов противостоять любым угрозам, исходящим как с севера, так и с юга страны. Он также упомянул о возможности проведения операций в более отдаленных регионах, что свидетельствует о глобальном подходе к обеспечению безопасности. Глава Генштаба подчеркнул, что любые угрозы гражданам Израиля будут нейтрализованы с использованием всех доступных средств. По словам Халеви, Израиль в настоящее время активно готовится к следующим «острым действиям», что указывает на возможное расширение военных операций против «Хезболлы» и других потенциальных угроз. Эта подготовка включает в себя координацию между различными подразделениями и повышение готовности войск.