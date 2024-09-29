Правительство одобрило проект федерального бюджета на три года

Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на 2024—2026 годы. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.
«О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», — прописано в документе решений, принятых на заседании Правительства России 24 сентября 2024 года. Проект закона будет направлен в Государственную Думу для рассмотрения.
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Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на 2024—2026 годы. Документ опубликован на официальном сайте ведомства. «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», — прописано в документе решений, принятых на заседании Правительства России 24 сентября 2024 года. Проект закона будет направлен в Государственную Думу для рассмотрения.