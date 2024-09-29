Правительство одобрило проект федерального бюджета на три года

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Двадцать седьмое заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, конференция, депутат, стол, чиновник, правительство, дума, ноутбуки, зал заседания, заседание, собрание, женщина, форум, руки
На заседании правительства 24 сентября 2024 года был одобрен федеральный бюджет на 2025 год Фото:

Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на 2024—2026 годы. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

«О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», — прописано в документе решений, принятых на заседании Правительства России 24 сентября 2024 года. Проект закона будет направлен в Государственную Думу для рассмотрения.

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Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на 2024—2026 годы. Документ опубликован на официальном сайте ведомства. «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», — прописано в документе решений, принятых на заседании Правительства России 24 сентября 2024 года. Проект закона будет направлен в Государственную Думу для рассмотрения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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