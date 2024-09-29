«В последний раз»: россиянка упала в подземный переход в Тбилиси и погибла

Российская туристка Арина Глазунова погибла в Тбилиси, упав в подземный переход. Трагедия произошла, когда девушка гуляла по центру города, пела песню и снимала это на видео.
«Арина Г. приехала в Тбилиси вместе с друзьями, гуляла с подругой по центру города, девушки были в хорошем настроении, пели песню „В последний раз“, снимали селфи на телефон <...> Арина неосторожно оступилась и упала в подземный переход», — сообщает издание Life.ru. После падения ей была оказана медицинская помощь, однако врачи констатировали у нее перелом основания черепа, от которого она скончалась.
В знак памяти о погибшей на месте происшествия местные жители установили мемориал с цветами. Родители Арины прибыли в Грузию для оформления документов. Известно, что девушка жила в Москве и была выпускницей РАНХиГС
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