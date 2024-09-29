«В последний раз»: россиянка упала в подземный переход в Тбилиси и погибла

Российская туристка погибла в центре Грузии, упав в подземный переход
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российская туристка погибла в центре Грузии, случайно оступившись и упав в подземный переход
Российская туристка погибла в центре Грузии, случайно оступившись и упав в подземный переход Фото:

Российская туристка Арина Глазунова погибла в Тбилиси, упав в подземный переход. Трагедия произошла, когда девушка гуляла по центру города, пела песню и снимала это на видео.

«Арина Г. приехала в Тбилиси вместе с друзьями, гуляла с подругой по центру города, девушки были в хорошем настроении, пели песню „В последний раз“, снимали селфи на телефон <...> Арина неосторожно оступилась и упала в подземный переход», — сообщает издание Life.ru. После падения ей была оказана медицинская помощь, однако врачи констатировали у нее перелом основания черепа, от которого она скончалась.

В знак памяти о погибшей на месте происшествия местные жители установили мемориал с цветами. Родители Арины прибыли в Грузию для оформления документов. Известно, что девушка жила в Москве и была выпускницей РАНХиГС

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская туристка Арина Глазунова погибла в Тбилиси, упав в подземный переход. Трагедия произошла, когда девушка гуляла по центру города, пела песню и снимала это на видео. «Арина Г. приехала в Тбилиси вместе с друзьями, гуляла с подругой по центру города, девушки были в хорошем настроении, пели песню „В последний раз“, снимали селфи на телефон <...> Арина неосторожно оступилась и упала в подземный переход», — сообщает издание Life.ru. После падения ей была оказана медицинская помощь, однако врачи констатировали у нее перелом основания черепа, от которого она скончалась. В знак памяти о погибшей на месте происшествия местные жители установили мемориал с цветами. Родители Арины прибыли в Грузию для оформления документов. Известно, что девушка жила в Москве и была выпускницей РАНХиГС
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...