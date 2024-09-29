29 сентября 2024
28 сентября 2024

Жители ХМАО переключились на новостройки

В ХМАО вырос интерес к квартирам на первичном рынке
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на новостройки в августе вырос на 5%
Спрос на новостройки в августе вырос на 5% Фото:

В ХМАО за последний месяц спрос жителей на покупку жилья на первичном рынке вырос на 5%, в то время как интерес к рынку вторичной недвижимости практически не изменился. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Недвижимости».

«В ХМАО спрос на новостройки в августе по сравнению с июлем текущего года вырос на 5%. При этом на вторичное жилье изменения не значительные — лишь +2%», — сообщили эксперты.

Средняя стоимость квартир на первичном рынке по данным исследования составила 7,4 миллиона рублей (рост на 1% за период). Средняя стоимость вторичной квартиры за рассматриваемый период увеличилась на 2% до 6,3 миллиона рублей.

Оживление рынка недвижимости в августе эксперты связывают с активностью потенциальных покупателей, которым необходимо решать жилищный вопрос. «Многие не боятся взять ипотеку сейчас, рассчитывая на возможность ее рефинансирования в будущем, если ключевая ставка ЦБ РФ снизится», — отметили аналитики.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прогнозируют появление новых скидок на квартиры в новостройках. На фоне возможного снижения спроса застройщики могут пойти на уступки, чтобы привлечь клиентов.

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В ХМАО за последний месяц спрос жителей на покупку жилья на первичном рынке вырос на 5%, в то время как интерес к рынку вторичной недвижимости практически не изменился. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Недвижимости». «В ХМАО спрос на новостройки в августе по сравнению с июлем текущего года вырос на 5%. При этом на вторичное жилье изменения не значительные — лишь +2%», — сообщили эксперты. Средняя стоимость квартир на первичном рынке по данным исследования составила 7,4 миллиона рублей (рост на 1% за период). Средняя стоимость вторичной квартиры за рассматриваемый период увеличилась на 2% до 6,3 миллиона рублей. Оживление рынка недвижимости в августе эксперты связывают с активностью потенциальных покупателей, которым необходимо решать жилищный вопрос. «Многие не боятся взять ипотеку сейчас, рассчитывая на возможность ее рефинансирования в будущем, если ключевая ставка ЦБ РФ снизится», — отметили аналитики. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прогнозируют появление новых скидок на квартиры в новостройках. На фоне возможного снижения спроса застройщики могут пойти на уступки, чтобы привлечь клиентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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