Жители ХМАО переключились на новостройки

В ХМАО за последний месяц спрос жителей на покупку жилья на первичном рынке вырос на 5%, в то время как интерес к рынку вторичной недвижимости практически не изменился. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Недвижимости».
«В ХМАО спрос на новостройки в августе по сравнению с июлем текущего года вырос на 5%. При этом на вторичное жилье изменения не значительные — лишь +2%», — сообщили эксперты.
Средняя стоимость квартир на первичном рынке по данным исследования составила 7,4 миллиона рублей (рост на 1% за период). Средняя стоимость вторичной квартиры за рассматриваемый период увеличилась на 2% до 6,3 миллиона рублей.
Оживление рынка недвижимости в августе эксперты связывают с активностью потенциальных покупателей, которым необходимо решать жилищный вопрос. «Многие не боятся взять ипотеку сейчас, рассчитывая на возможность ее рефинансирования в будущем, если ключевая ставка ЦБ РФ снизится», — отметили аналитики.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прогнозируют появление новых скидок на квартиры в новостройках. На фоне возможного снижения спроса застройщики могут пойти на уступки, чтобы привлечь клиентов.
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