18 сентября 2024

В ХМАО прогнозируют новые скидки на квартиры в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
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Застройщики могут пойти на уступки, чтобы привлечь клиентов
Застройщики могут пойти на уступки, чтобы привлечь клиентов Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируют появление новых скидок на квартиры в новостройках. Риелторы ожидают, что на фоне снижения спроса застройщики могут пойти на уступки, чтобы привлечь клиентов. Ситуацию URA.RU обсудило с экспертом по недвижимости «Этажей» из Сургута Антоном Артамоновым.

«Скорее всего, застройщики будут стимулировать интерес покупателей на первичном рынке, предлагая какие-то скидки и акции. Но мы не ожидаем повышения спроса после этого, скорее всего, будет снижение», — прогнозирует риелтор.

Спрос на новостройки при этом начал снижаться еще летом, по словам эксперта. Это произошло на фоне окончания льготной программы с господдержкой, которая распространялась на «первичку».

«Сейчас [семейная ипотека] — это основная программа, по которой приобретаются квартиры в новостройках. Лимиты на нее [у банков] постепенно заканчиваются. Буквально, на пару месяцев осталось, по предварительным прогнозам. Дальше, скорее всего, по ней будут ужесточать условия», — добавляет Артамонов.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стало популярно менять старые квартиры на новые от застройщиков. По словам эксперта в сфере строительства и гендиректора «СРО „ОПУС“ Сергея Чабана, трейд-ин в сфере недвижимости может быть выгоден и для покупателей, и для девелоперов.

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В Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируют появление новых скидок на квартиры в новостройках. Риелторы ожидают, что на фоне снижения спроса застройщики могут пойти на уступки, чтобы привлечь клиентов. Ситуацию URA.RU обсудило с экспертом по недвижимости «Этажей» из Сургута Антоном Артамоновым. «Скорее всего, застройщики будут стимулировать интерес покупателей на первичном рынке, предлагая какие-то скидки и акции. Но мы не ожидаем повышения спроса после этого, скорее всего, будет снижение», — прогнозирует риелтор. Спрос на новостройки при этом начал снижаться еще летом, по словам эксперта. Это произошло на фоне окончания льготной программы с господдержкой, которая распространялась на «первичку». «Сейчас [семейная ипотека] — это основная программа, по которой приобретаются квартиры в новостройках. Лимиты на нее [у банков] постепенно заканчиваются. Буквально, на пару месяцев осталось, по предварительным прогнозам. Дальше, скорее всего, по ней будут ужесточать условия», — добавляет Артамонов. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стало популярно менять старые квартиры на новые от застройщиков. По словам эксперта в сфере строительства и гендиректора «СРО „ОПУС“ Сергея Чабана, трейд-ин в сфере недвижимости может быть выгоден и для покупателей, и для девелоперов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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