В ХМАО прогнозируют новые скидки на квартиры в новостройках

В Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируют появление новых скидок на квартиры в новостройках. Риелторы ожидают, что на фоне снижения спроса застройщики могут пойти на уступки, чтобы привлечь клиентов. Ситуацию URA.RU обсудило с экспертом по недвижимости «Этажей» из Сургута Антоном Артамоновым.
«Скорее всего, застройщики будут стимулировать интерес покупателей на первичном рынке, предлагая какие-то скидки и акции. Но мы не ожидаем повышения спроса после этого, скорее всего, будет снижение», — прогнозирует риелтор.
Спрос на новостройки при этом начал снижаться еще летом, по словам эксперта. Это произошло на фоне окончания льготной программы с господдержкой, которая распространялась на «первичку».
«Сейчас [семейная ипотека] — это основная программа, по которой приобретаются квартиры в новостройках. Лимиты на нее [у банков] постепенно заканчиваются. Буквально, на пару месяцев осталось, по предварительным прогнозам. Дальше, скорее всего, по ней будут ужесточать условия», — добавляет Артамонов.
Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стало популярно менять старые квартиры на новые от застройщиков. По словам эксперта в сфере строительства и гендиректора «СРО „ОПУС“ Сергея Чабана, трейд-ин в сфере недвижимости может быть выгоден и для покупателей, и для девелоперов.
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