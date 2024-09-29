29 сентября 2024
28 сентября 2024

В Курганской области будут звучать сирены и остановят телеэфир

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области включат сирены
В Курганской области включат сирены Фото:

В Курганской области прозвучат сирены, а также временно прервут радио и телеэфиры. Проверка систем оповещения гражданской обороны пройдет по всей России 2 октября, инфформирует МЧС.

«Эта проверка необходима для контроля исправности систем муниципального и регионального уровней», — сообщает telegram-канал ведомства. Сигнал «Внимание всем» будет длиться одну минуту, начиная с 10:40.

Целью мероприятия является тестирование готовности систем оповещения к действиям в чрезвычайных ситуациях. Проверка позволит оценить, насколько оперативно и эффективно могут быть оповещены жители страны в случае необходимости.

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В Курганской области прозвучат сирены, а также временно прервут радио и телеэфиры. Проверка систем оповещения гражданской обороны пройдет по всей России 2 октября, инфформирует МЧС. «Эта проверка необходима для контроля исправности систем муниципального и регионального уровней», — сообщает telegram-канал ведомства. Сигнал «Внимание всем» будет длиться одну минуту, начиная с 10:40. Целью мероприятия является тестирование готовности систем оповещения к действиям в чрезвычайных ситуациях. Проверка позволит оценить, насколько оперативно и эффективно могут быть оповещены жители страны в случае необходимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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