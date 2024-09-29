В Курганской области будут звучать сирены и остановят телеэфир

В Курганской области прозвучат сирены, а также временно прервут радио и телеэфиры. Проверка систем оповещения гражданской обороны пройдет по всей России 2 октября, инфформирует МЧС.
«Эта проверка необходима для контроля исправности систем муниципального и регионального уровней», — сообщает telegram-канал ведомства. Сигнал «Внимание всем» будет длиться одну минуту, начиная с 10:40.
Целью мероприятия является тестирование готовности систем оповещения к действиям в чрезвычайных ситуациях. Проверка позволит оценить, насколько оперативно и эффективно могут быть оповещены жители страны в случае необходимости.
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