Ермак назвал визит Зеленского в США «очень непростым»

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США является «очень непростым». Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
«Я оцениваю этот визит как непростой, очень непростой, но очень важный», — заявил Ермак в эфире национального телемарафона. Фрагмент из трансляции он опубликовал в своем telegram-канале.
Также глава офиса украинского президента подчеркнул значимость визита как по содержанию, так и по времени, учитывая текущую политическую обстановку в США на фоне выборов главы страны. Ермак еще отметил сложность президентской кампании в Штатах и выразил принципиальную позицию Украины по этому вопросу.
В ходе своего визита в США Владимир Зеленский встретился с кандидатом на пост президента Дональдом Трампом. Украинский лидер показал ему свой «план победы». При этом Зеленский отметил, что у него и Трампа схожий взгляд на необходимость прекращения конфликта в стране и достижения победы украинцами. Он также подчеркнул важность предварительного обсуждения возможных сценариев развития украинско-американских отношений после президентских выборов в США, запланированных на ноябрь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.