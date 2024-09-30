Ермак назвал визит Зеленского в США «очень непростым»

30 сентября 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

По словам Андрея Ермака, визит Зеленского в США является «непростым» и очень значимым для конфликта в стране Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Визит президента Украины Владимира Зеленского в США является «очень непростым». Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Новость по теме Бои на Украине не закончатся до выборов в США: о чем говорили Зеленский и Трамп «Я оцениваю этот визит как непростой, очень непростой, но очень важный», — заявил Ермак в эфире национального телемарафона. Фрагмент из трансляции он опубликовал в своем telegram-канале. Также глава офиса украинского президента подчеркнул значимость визита как по содержанию, так и по времени, учитывая текущую политическую обстановку в США на фоне выборов главы страны. Ермак еще отметил сложность президентской кампании в Штатах и выразил принципиальную позицию Украины по этому вопросу. В ходе своего визита в США Владимир Зеленский встретился с кандидатом на пост президента Дональдом Трампом. Украинский лидер показал ему свой «план победы». При этом Зеленский отметил, что у него и Трампа схожий взгляд на необходимость прекращения конфликта в стране и достижения победы украинцами. Он также подчеркнул важность предварительного обсуждения возможных сценариев развития украинско-американских отношений после президентских выборов в США, запланированных на ноябрь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США является «очень непростым». Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. «Я оцениваю этот визит как непростой, очень непростой, но очень важный», — заявил Ермак в эфире национального телемарафона. Фрагмент из трансляции он опубликовал в своем telegram-канале. Также глава офиса украинского президента подчеркнул значимость визита как по содержанию, так и по времени, учитывая текущую политическую обстановку в США на фоне выборов главы страны. Ермак еще отметил сложность президентской кампании в Штатах и выразил принципиальную позицию Украины по этому вопросу. В ходе своего визита в США Владимир Зеленский встретился с кандидатом на пост президента Дональдом Трампом. Украинский лидер показал ему свой «план победы». При этом Зеленский отметил, что у него и Трампа схожий взгляд на необходимость прекращения конфликта в стране и достижения победы украинцами. Он также подчеркнул важность предварительного обсуждения возможных сценариев развития украинско-американских отношений после президентских выборов в США, запланированных на ноябрь.