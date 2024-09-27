Зеленский показал Трампу свой «план победы»

28 сентября 2024 в 01:06 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский считает важным обсудить дальнейшие отношения с обоими кандидатами в президенты США Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы» кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу. Об этом сообщается в официальном telegram-канале украинского лидера. Новость по теме Бои на Украине не закончатся до выборов в США: о чем говорили Зеленский и Трамп «У нас с Трампом общий взгляд на то, что конфликт должен быть остановлен, и что одержать победу в нем должны украинцы», — отметил Зеленский в telegram-канале. Зеленский подчеркнул, что важно заранее обсудить с обоими американскими кандидатами возможные сценарии развития отношений после выборов президента США в ноябре. В ходе визита в США 27 сентября Зеленский встретился с Трампом. В ходе короткой беседы Трамп выразил готовность к дальнейшему обсуждению ситуации на Украине и заявил о намерении посетить страну. Ранее Зеленский показал действующему президенту США Джо Байдену «план победы», ключевым пунктом которого стало разрешение ударов по России западным оружием. Байден усомнился в нужности использовать этот план и выступил против атак на Курскую область. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы» кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу. Об этом сообщается в официальном telegram-канале украинского лидера. «У нас с Трампом общий взгляд на то, что конфликт должен быть остановлен, и что одержать победу в нем должны украинцы», — отметил Зеленский в telegram-канале. Зеленский подчеркнул, что важно заранее обсудить с обоими американскими кандидатами возможные сценарии развития отношений после выборов президента США в ноябре. В ходе визита в США 27 сентября Зеленский встретился с Трампом. В ходе короткой беседы Трамп выразил готовность к дальнейшему обсуждению ситуации на Украине и заявил о намерении посетить страну. Ранее Зеленский показал действующему президенту США Джо Байдену «план победы», ключевым пунктом которого стало разрешение ударов по России западным оружием. Байден усомнился в нужности использовать этот план и выступил против атак на Курскую область.