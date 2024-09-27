27 сентября 2024

Зеленский показал Трампу свой «план победы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский считает важным обсудить дальнейшие отношения с обоими кандидатами в президенты США Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы» кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу. Об этом сообщается в официальном telegram-канале украинского лидера.

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«У нас с Трампом общий взгляд на то, что конфликт должен быть остановлен, и что одержать победу в нем должны украинцы», — отметил Зеленский в telegram-канале. Зеленский подчеркнул, что важно заранее обсудить с обоими американскими кандидатами возможные сценарии развития отношений после выборов президента США в ноябре.

В ходе визита в США 27 сентября Зеленский встретился с Трампом. В ходе короткой беседы Трамп выразил готовность к дальнейшему обсуждению ситуации на Украине и заявил о намерении посетить страну.

Ранее Зеленский показал действующему президенту США Джо Байдену «план победы», ключевым пунктом которого стало разрешение ударов по России западным оружием. Байден усомнился в нужности использовать этот план и выступил против атак на Курскую область.

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Президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы» кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу. Об этом сообщается в официальном telegram-канале украинского лидера. «У нас с Трампом общий взгляд на то, что конфликт должен быть остановлен, и что одержать победу в нем должны украинцы», — отметил Зеленский в telegram-канале. Зеленский подчеркнул, что важно заранее обсудить с обоими американскими кандидатами возможные сценарии развития отношений после выборов президента США в ноябре. В ходе визита в США 27 сентября Зеленский встретился с Трампом. В ходе короткой беседы Трамп выразил готовность к дальнейшему обсуждению ситуации на Украине и заявил о намерении посетить страну. Ранее Зеленский показал действующему президенту США Джо Байдену «план победы», ключевым пунктом которого стало разрешение ударов по России западным оружием. Байден усомнился в нужности использовать этот план и выступил против атак на Курскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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