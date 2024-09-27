Бои на Украине не закончатся до выборов в США: о чем говорили Зеленский и Трамп

Зеленский: встреча с Трампом в Нью-Йорке была содержательной

28 сентября 2024 в 00:36 Размер текста - 17 +

Трамп допустил еще одну встречу с Зеленским в ближайшем будущем Фото: The White House Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом, республиканским кандидатом на предстоящих президентских выборах в США. Политики поговорили в знаменитой «Башне Трампа» в Нью-Йорке. Зеленский назвал встречу с бывшим президентом содержательной. О чем они говорили — в материале URA.RU. Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США Владимир Зеленский, президент Украины, во время встречи с Дональдом Трампом в Trump Tower подчеркнул необходимость диалога с обоими кандидатами в президенты США в преддверии выборов. По его словам, до ноябрьских выборов остановить конфликт не удастся. «В ноябре американцам предстоит решить, кто станет президентом. Но мы понимаем, что до ноября мы не сможем остановить Путина. <… > Но мы понимаем, что после ноября нам придется принимать решение, и мы надеемся, что сила Соединенных Штатов будет очень велика. <… > Вот почему я решил встретиться с обоими кандидатами», — заявил Зеленский, как сообщает CNBC. Трамп пообещал найти хорошее решение конфликта на Украине для России и Киева Кандидат в президенты США Дональд Трамп уверен в своей способности найти решение украинско-российского конфликта, если вернется в Белый дом после предстоящих выборов. «Я думаю, что, если мы победим, мы очень быстро решим эту проблему», — сказал Трамп в ходе встречи с президентом Украины. Трамп принял приглашение Зеленского посетить Украину В ходе встречи в Соединенных Штатах Зеленский предложил Трампу посетить Украину. «Обязательно. Это прекрасная страна», — ответил Трамп, как передает информационное агентство «Интерфакс-Украина». Дональд Трамп собирается посетить Киев после приглашения украинского лидера Владимира Зеленского. Зеленский не смог обойти тему американских выборов. Он попытался убедить экс-президента страны в том, что не является противником республиканцев. Об отношениях с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал свой недавний диалог с Дональдом Трампом как содержательный. В ходе общения американский политик выразил свое уважение к российскому коллеге Владимиру Путину. Зеленский назвал разговор с Трампом, где тот хвалил Путина, содержательным. Украинский лидер представил Трампу свой «план победы» для урегулирования ситуации с Россией и отметил общность взглядов на конфликт. Во время беседы с Зеленским, Трамп заявил о хороших отношениях не только с украинским президентом, но и с Владимиром Путиным.«Я надеюсь, что у нас будут более хорошие отношения», — перебил его Зеленский. Трамп покивал головой и отметил необходимость провести мирные переговоры, передает «Царьград». В США Зеленский также проводил переговоры с президентом США Джо Байденом и вице-президентом, кандидатом на пост главы государства от Демократической партии Камалой Харрис. Они обсуждали военную помощь ВСУ и поддержку энергосистемы Украины. В частности, ветеран разведки ВМС США Джек Пособец считает, что президент Украины Владимир Зеленский осознает безвыходность своего положения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом, республиканским кандидатом на предстоящих президентских выборах в США. Политики поговорили в знаменитой «Башне Трампа» в Нью-Йорке. Зеленский назвал встречу с бывшим президентом содержательной. О чем они говорили — в материале URA.RU. Владимир Зеленский, президент Украины, во время встречи с Дональдом Трампом в Trump Tower подчеркнул необходимость диалога с обоими кандидатами в президенты США в преддверии выборов. По его словам, до ноябрьских выборов остановить конфликт не удастся. «В ноябре американцам предстоит решить, кто станет президентом. Но мы понимаем, что до ноября мы не сможем остановить Путина. <… > Но мы понимаем, что после ноября нам придется принимать решение, и мы надеемся, что сила Соединенных Штатов будет очень велика. <… > Вот почему я решил встретиться с обоими кандидатами», — заявил Зеленский, как сообщает CNBC. Кандидат в президенты США Дональд Трамп уверен в своей способности найти решение украинско-российского конфликта, если вернется в Белый дом после предстоящих выборов. «Я думаю, что, если мы победим, мы очень быстро решим эту проблему», — сказал Трамп в ходе встречи с президентом Украины. В ходе встречи в Соединенных Штатах Зеленский предложил Трампу посетить Украину. «Обязательно. Это прекрасная страна», — ответил Трамп, как передает информационное агентство «Интерфакс-Украина». Дональд Трамп собирается посетить Киев после приглашения украинского лидера Владимира Зеленского. Зеленский не смог обойти тему американских выборов. Он попытался убедить экс-президента страны в том, что не является противником республиканцев. Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал свой недавний диалог с Дональдом Трампом как содержательный. В ходе общения американский политик выразил свое уважение к российскому коллеге Владимиру Путину. Зеленский назвал разговор с Трампом, где тот хвалил Путина, содержательным. Украинский лидер представил Трампу свой «план победы» для урегулирования ситуации с Россией и отметил общность взглядов на конфликт. Во время беседы с Зеленским, Трамп заявил о хороших отношениях не только с украинским президентом, но и с Владимиром Путиным.«Я надеюсь, что у нас будут более хорошие отношения», — перебил его Зеленский. Трамп покивал головой и отметил необходимость провести мирные переговоры, передает «Царьград». В США Зеленский также проводил переговоры с президентом США Джо Байденом и вице-президентом, кандидатом на пост главы государства от Демократической партии Камалой Харрис. Они обсуждали военную помощь ВСУ и поддержку энергосистемы Украины. В частности, ветеран разведки ВМС США Джек Пособец считает, что президент Украины Владимир Зеленский осознает безвыходность своего положения.