Минфин РФ анонсировал значительные траты на оборону и безопасность страны

Минфин: для обеспечения обороны РФ для СВО будут выделены значительные средства
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ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, снаряд, болванка, боеприпас, бомба, stock
В бюджет РФ заложены дополнительные средства на укрепление предприятий ОПК Фото:
новость из сюжета
Бюджет РФ на 2025—2027 годы

В бюджете России запланированы значительные средства, направленные на укрепление обороноспособности страны, в том числе для выполнения задач спецоперации. Кроме того, в бюджет заложены средства на выплату военным, сообщили в Минфине РФ. Укрепление безопасности стало одним из приоритетов при проектировании бюджета на 2025—2027 года.

«Предусматриваются значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач СВО», — говорится на сайте министерства. Так, ресурсы пойдут на оснащение ВС РФ необходимым вооружением и техникой, а также на текущие потребности и дальнейшее развитие вооружений. Еще в бюджете заложены средства на выплату денежного довольствия военнослужащим и поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на 2025—2027 годы. Впервые он полностью был отправлен по электронным каналам связи.

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В бюджете России запланированы значительные средства, направленные на укрепление обороноспособности страны, в том числе для выполнения задач спецоперации. Кроме того, в бюджет заложены средства на выплату военным, сообщили в Минфине РФ. Укрепление безопасности стало одним из приоритетов при проектировании бюджета на 2025—2027 года. «Предусматриваются значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач СВО», — говорится на сайте министерства. Так, ресурсы пойдут на оснащение ВС РФ необходимым вооружением и техникой, а также на текущие потребности и дальнейшее развитие вооружений. Еще в бюджете заложены средства на выплату денежного довольствия военнослужащим и поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на 2025—2027 годы. Впервые он полностью был отправлен по электронным каналам связи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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