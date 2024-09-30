Минфин РФ анонсировал значительные траты на оборону и безопасность страны

Минфин: для обеспечения обороны РФ для СВО будут выделены значительные средства

В бюджет РФ заложены дополнительные средства на укрепление предприятий ОПК Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Бюджет РФ на 2025—2027 годы

В бюджете России запланированы значительные средства, направленные на укрепление обороноспособности страны, в том числе для выполнения задач спецоперации. Кроме того, в бюджет заложены средства на выплату военным, сообщили в Минфине РФ. Укрепление безопасности стало одним из приоритетов при проектировании бюджета на 2025—2027 года.

«Предусматриваются значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач СВО», — говорится на сайте министерства. Так, ресурсы пойдут на оснащение ВС РФ необходимым вооружением и техникой, а также на текущие потребности и дальнейшее развитие вооружений. Еще в бюджете заложены средства на выплату денежного довольствия военнослужащим и поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на 2025—2027 годы. Впервые он полностью был отправлен по электронным каналам связи.