Исполнительница хита «Матушка-Земля» об отношениях с мужем: «У нас — партнерское родительство»

Одна из самых востребованных отечественных звезд, исполнительница хита «Матушка-Земля» Татьяна Куртукова делит обязанности по воспитанию дочери с мужем. В разговоре с корреспондентом URA.RU певица раскрыла, как ей удается совмещать работу и семью.
После того, как «Матушка-Земля» Куртуковой стала всенародным хитом, певица нарасхват. При этом своей личной жизни звезда распространяться не любит. Известно, что Куртукова замужем и недавно родила дочку. За кулисами фестиваля «Удачные песни» звезда раскрыла подробности личной жизни.
«Я менее года назад стала мамой, — рассказывает Татьяна. — Мы с мужем очень хотели ребенка. Я вообще считаю, что большая семья — это здорово».
Артистка признается, что старается уделять дочке максимум внимания. В данный момент совмещать воспитание ребенка с карьерой у нее получается.
«В этом и заключается моя жизнь — находиться со своей семьей, — продолжает Татьяна. — Я как раз нахожу время на то, чтобы пойти куда-то и выступать. Но надолго не уезжаю: максимум на один день. У нас с супругом в семье распределены обязанности. Он изначально знал, чем я занимаюсь. Поэтому относится с пониманием. Муж тоже работает. И мы уважаем личные границы друг друга».
По словам певицы, в семье они практикуют партнерские отношения. В том числе и в вопросах воспитания дочери.
«У нас равноправное родительство, партнерское, — делится артистка. — Я считаю, что это очень правильно, когда мама и папа ребенком занимаются одинаково, а не так что мама берет на себя все, а папа ей помогает. У нас в этом плане все очень сбалансировано».
Единственное, Татьяна призналась, что мужа Никиту кулинарными изысками не балует. По словам артистки, к плите она подходит редко.
«Я вообще готовить не умею», — не скрывает Куртукова. На вопрос корреспондента URA.RU, как же муж на это реагирует, она ответила: «Мы справляемся».
Муж Куртуковой по профессии — юрист международного права. Известно, что они познакомились в школе, однако по окончании учебного заведения не виделись целых 10 лет. До тех пор, как будущий муж не написал ей в социальных сетях.
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