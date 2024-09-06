Исполнительница хита «Матушка-земля» отменила свой концерт в Екатеринбурге. Скрин

Певица Татьяна Куртукова отменила свой концерт в Екатеринбурге

06 сентября 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Представитель Куртуковой отказался комментировать отмену выступления Фото: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС Музыкальная исполнительница Татьяна Куртукова отменила свой концерт в Екатеринбурге, который должен был состояться 23 сентября во Дворце молодежи. Информация об этом появилась на сайте площадки. «Мероприятие было отменено по инициативе организаторов. Возврат средств за билеты осуществляется в соответствии с общими правилами», — следует из оповещения. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к концертному менеджеру Куртуковой. Представитель певицы заявил, что в его обязанности не входит отвечать на вопросы СМИ и не намерен об этом говорить. Причина отмены концерта не уточняется Скрин: сайт Дворца молодежи Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Музыкальная исполнительница Татьяна Куртукова отменила свой концерт в Екатеринбурге, который должен был состояться 23 сентября во Дворце молодежи. Информация об этом появилась на сайте площадки. «Мероприятие было отменено по инициативе организаторов. Возврат средств за билеты осуществляется в соответствии с общими правилами», — следует из оповещения. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к концертному менеджеру Куртуковой. Представитель певицы заявил, что в его обязанности не входит отвечать на вопросы СМИ и не намерен об этом говорить.