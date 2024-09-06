Исполнительница хита «Матушка-земля» отменила свой концерт в Екатеринбурге. Скрин

Певица Татьяна Куртукова отменила свой концерт в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Представитель Куртуковой отказался комментировать отмену выступления Фото:

Музыкальная исполнительница Татьяна Куртукова отменила свой концерт в Екатеринбурге, который должен был состояться 23 сентября во Дворце молодежи. Информация об этом появилась на сайте площадки.

«Мероприятие было отменено по инициативе организаторов. Возврат средств за билеты осуществляется в соответствии с общими правилами», — следует из оповещения.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к концертному менеджеру Куртуковой. Представитель певицы заявил, что в его обязанности не входит отвечать на вопросы СМИ и не намерен об этом говорить.

Причина отмены концерта не уточняется
Причина отмены концерта не уточняется

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Музыкальная исполнительница Татьяна Куртукова отменила свой концерт в Екатеринбурге, который должен был состояться 23 сентября во Дворце молодежи. Информация об этом появилась на сайте площадки. «Мероприятие было отменено по инициативе организаторов. Возврат средств за билеты осуществляется в соответствии с общими правилами», — следует из оповещения. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к концертному менеджеру Куртуковой. Представитель певицы заявил, что в его обязанности не входит отвечать на вопросы СМИ и не намерен об этом говорить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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