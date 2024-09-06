Представитель Куртуковой отказался комментировать отмену выступления
Музыкальная исполнительница Татьяна Куртукова отменила свой концерт в Екатеринбурге, который должен был состояться 23 сентября во Дворце молодежи. Информация об этом появилась на сайте площадки.
«Мероприятие было отменено по инициативе организаторов. Возврат средств за билеты осуществляется в соответствии с общими правилами», — следует из оповещения.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к концертному менеджеру Куртуковой. Представитель певицы заявил, что в его обязанности не входит отвечать на вопросы СМИ и не намерен об этом говорить.
Причина отмены концерта не уточняется
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