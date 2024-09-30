Составлен протокол за пропаганду наркотиков на блогера, кидавшего куклу ребенка в снег

На блогера Косенко составили протокол за пропаганду наркотиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Косенко обвиняют в пропаганде наркотиков
Косенко обвиняют в пропаганде наркотиков Фото:

Против блогера Сергея Косенко составлен протокол за пропаганду наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе Никулинского суда Москвы.

«На Косенко составили протокол за пропаганду наркотиков», — передает решение суда ТАСС. Блогер-миллионник Сергей Косенко ранее опубликовал в своих соцсетях видео, на котором он бросает своего двухмесячного ребенка в сугроб.

Позже Косенко и его адвокат заявили о том, что на видео была кукла, а не ребенок. Блогер не отказывается от сотрудничества со следствием по данному инциденту.

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Против блогера Сергея Косенко составлен протокол за пропаганду наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе Никулинского суда Москвы. «На Косенко составили протокол за пропаганду наркотиков», — передает решение суда ТАСС. Блогер-миллионник Сергей Косенко ранее опубликовал в своих соцсетях видео, на котором он бросает своего двухмесячного ребенка в сугроб. Позже Косенко и его адвокат заявили о том, что на видео была кукла, а не ребенок. Блогер не отказывается от сотрудничества со следствием по данному инциденту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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