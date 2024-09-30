Составлен протокол за пропаганду наркотиков на блогера, кидавшего куклу ребенка в снег

Косенко обвиняют в пропаганде наркотиков
Против блогера Сергея Косенко составлен протокол за пропаганду наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе Никулинского суда Москвы.
«На Косенко составили протокол за пропаганду наркотиков», — передает решение суда ТАСС. Блогер-миллионник Сергей Косенко ранее опубликовал в своих соцсетях видео, на котором он бросает своего двухмесячного ребенка в сугроб.
Позже Косенко и его адвокат заявили о том, что на видео была кукла, а не ребенок. Блогер не отказывается от сотрудничества со следствием по данному инциденту.
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