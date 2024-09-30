Правительство Японии ушло в отставку в полном составе. Это произошло в связи с созданием нового кабинета министров при новом премьер-министре, которым будет назначен Сигэру Исиба. Об этом сообщил генсек кабмина Есимаса Хаяси.
«Правительство Японии во главе с Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе перед созданием нового кабинета, который сформирует следующий премьер Сигэру Исиба», — заявил генсекретарь кабмина Хаяси. Сообщение передает ТАСС. Исиба стал председателем Либерально-демократической партии 27 сентября. В дальнейшем он будет избран новым премьером страны.
Как отмечают журналисты, ссылаясь на источники, ряд чиновников сохранит свои места в правительстве. Состав нового правительства утвердит император Японии Нарухито.
Сигэру Исиба — 67 лет. Он уже в пятый раз баллотировался на высший пост в правящей партии страны. Голосование проводилось в два тура. Сам Исиба считается наиболее опытным политиком в Японии от своей партии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Правительство Японии ушло в отставку в полном составе. Это произошло в связи с созданием нового кабинета министров при новом премьер-министре, которым будет назначен Сигэру Исиба. Об этом сообщил генсек кабмина Есимаса Хаяси. «Правительство Японии во главе с Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе перед созданием нового кабинета, который сформирует следующий премьер Сигэру Исиба», — заявил генсекретарь кабмина Хаяси. Сообщение передает ТАСС. Исиба стал председателем Либерально-демократической партии 27 сентября. В дальнейшем он будет избран новым премьером страны. Как отмечают журналисты, ссылаясь на источники, ряд чиновников сохранит свои места в правительстве. Состав нового правительства утвердит император Японии Нарухито. Сигэру Исиба — 67 лет. Он уже в пятый раз баллотировался на высший пост в правящей партии страны. Голосование проводилось в два тура. Сам Исиба считается наиболее опытным политиком в Японии от своей партии.