Правительство Японии ушло в отставку в полном составе

01 октября 2024 в 07:10 Размер текста - 17 +

Правительство Японии ушло в отставку перед назначением нового премьер-министра страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство Японии ушло в отставку в полном составе. Это произошло в связи с созданием нового кабинета министров при новом премьер-министре, которым будет назначен Сигэру Исиба. Об этом сообщил генсек кабмина Есимаса Хаяси. «Правительство Японии во главе с Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе перед созданием нового кабинета, который сформирует следующий премьер Сигэру Исиба», — заявил генсекретарь кабмина Хаяси. Сообщение передает ТАСС. Исиба стал председателем Либерально-демократической партии 27 сентября. В дальнейшем он будет избран новым премьером страны. Как отмечают журналисты, ссылаясь на источники, ряд чиновников сохранит свои места в правительстве. Состав нового правительства утвердит император Японии Нарухито. Сигэру Исиба — 67 лет. Он уже в пятый раз баллотировался на высший пост в правящей партии страны. Голосование проводилось в два тура. Сам Исиба считается наиболее опытным политиком в Японии от своей партии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Японии ушло в отставку в полном составе. Это произошло в связи с созданием нового кабинета министров при новом премьер-министре, которым будет назначен Сигэру Исиба. Об этом сообщил генсек кабмина Есимаса Хаяси. «Правительство Японии во главе с Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе перед созданием нового кабинета, который сформирует следующий премьер Сигэру Исиба», — заявил генсекретарь кабмина Хаяси. Сообщение передает ТАСС. Исиба стал председателем Либерально-демократической партии 27 сентября. В дальнейшем он будет избран новым премьером страны. Как отмечают журналисты, ссылаясь на источники, ряд чиновников сохранит свои места в правительстве. Состав нового правительства утвердит император Японии Нарухито. Сигэру Исиба — 67 лет. Он уже в пятый раз баллотировался на высший пост в правящей партии страны. Голосование проводилось в два тура. Сам Исиба считается наиболее опытным политиком в Японии от своей партии.