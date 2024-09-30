30 сентября 2024

Правительство Японии ушло в отставку в полном составе

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, япония, флаг, флаг японии
Правительство Японии ушло в отставку перед назначением нового премьер-министра страны Фото:

Правительство Японии ушло в отставку в полном составе. Это произошло в связи с созданием нового кабинета министров при новом премьер-министре, которым будет назначен Сигэру Исиба. Об этом сообщил генсек кабмина Есимаса Хаяси.

«Правительство Японии во главе с Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе перед созданием нового кабинета, который сформирует следующий премьер Сигэру Исиба», — заявил генсекретарь кабмина Хаяси. Сообщение передает ТАСС. Исиба стал председателем Либерально-демократической партии 27 сентября. В дальнейшем он будет избран новым премьером страны.

Как отмечают журналисты, ссылаясь на источники, ряд чиновников сохранит свои места в правительстве. Состав нового правительства утвердит император Японии Нарухито.

Сигэру Исиба — 67 лет. Он уже в пятый раз баллотировался на высший пост в правящей партии страны. Голосование проводилось в два тура. Сам Исиба считается наиболее опытным политиком в Японии от своей партии.

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Правительство Японии ушло в отставку в полном составе. Это произошло в связи с созданием нового кабинета министров при новом премьер-министре, которым будет назначен Сигэру Исиба. Об этом сообщил генсек кабмина Есимаса Хаяси. «Правительство Японии во главе с Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе перед созданием нового кабинета, который сформирует следующий премьер Сигэру Исиба», — заявил генсекретарь кабмина Хаяси. Сообщение передает ТАСС. Исиба стал председателем Либерально-демократической партии 27 сентября. В дальнейшем он будет избран новым премьером страны. Как отмечают журналисты, ссылаясь на источники, ряд чиновников сохранит свои места в правительстве. Состав нового правительства утвердит император Японии Нарухито. Сигэру Исиба — 67 лет. Он уже в пятый раз баллотировался на высший пост в правящей партии страны. Голосование проводилось в два тура. Сам Исиба считается наиболее опытным политиком в Японии от своей партии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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