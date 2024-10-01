Иностранные наемники ВСУ под Кременной попали в засаду

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ВС РФ устроили засаду для ВСУ под Кременной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ устроили засаду под Кременной (ЛНР) для иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ. В результате часть иностранных солдат погибла, кому-то удалось скрыться. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Группа наемников, судя по перехватам, англоязычная, попала в засаду. Это все было в районе лесов кременских», — передает ТАСС со ссылкой на ведомство. Там отметили, что, согласно данным объективного контроля, наемники имели при себе вооружение и хорошую экипировку. Однако им все равно не удалось спастись, так как сослуживцы попытались скрыться в лесу.

Ранее военный эксперт Александр Степанов заявил, что иностранных наемников из ВСУ на территории Курской области можно легко идентифицировать по их цифровому следу в сети. Он отметил, что их характеризует стремление к браваде в публичном пространстве.

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Вооруженные силы РФ устроили засаду под Кременной (ЛНР) для иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ. В результате часть иностранных солдат погибла, кому-то удалось скрыться. Об этом сообщили в силовых структурах. «Группа наемников, судя по перехватам, англоязычная, попала в засаду. Это все было в районе лесов кременских», — передает ТАСС со ссылкой на ведомство. Там отметили, что, согласно данным объективного контроля, наемники имели при себе вооружение и хорошую экипировку. Однако им все равно не удалось спастись, так как сослуживцы попытались скрыться в лесу. Ранее военный эксперт Александр Степанов заявил, что иностранных наемников из ВСУ на территории Курской области можно легко идентифицировать по их цифровому следу в сети. Он отметил, что их характеризует стремление к браваде в публичном пространстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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