Иностранные наемники ВСУ под Кременной попали в засаду

01 октября 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

ВС РФ устроили засаду для ВСУ под Кременной Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ устроили засаду под Кременной (ЛНР) для иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ. В результате часть иностранных солдат погибла, кому-то удалось скрыться. Об этом сообщили в силовых структурах. «Группа наемников, судя по перехватам, англоязычная, попала в засаду. Это все было в районе лесов кременских», — передает ТАСС со ссылкой на ведомство. Там отметили, что, согласно данным объективного контроля, наемники имели при себе вооружение и хорошую экипировку. Однако им все равно не удалось спастись, так как сослуживцы попытались скрыться в лесу. Ранее военный эксперт Александр Степанов заявил, что иностранных наемников из ВСУ на территории Курской области можно легко идентифицировать по их цифровому следу в сети. Он отметил, что их характеризует стремление к браваде в публичном пространстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы РФ устроили засаду под Кременной (ЛНР) для иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ. В результате часть иностранных солдат погибла, кому-то удалось скрыться. Об этом сообщили в силовых структурах. «Группа наемников, судя по перехватам, англоязычная, попала в засаду. Это все было в районе лесов кременских», — передает ТАСС со ссылкой на ведомство. Там отметили, что, согласно данным объективного контроля, наемники имели при себе вооружение и хорошую экипировку. Однако им все равно не удалось спастись, так как сослуживцы попытались скрыться в лесу. Ранее военный эксперт Александр Степанов заявил, что иностранных наемников из ВСУ на территории Курской области можно легко идентифицировать по их цифровому следу в сети. Он отметил, что их характеризует стремление к браваде в публичном пространстве.