Наемников ВСУ в Курской области можно найти по цифровому следу

28 сентября 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

Иностранные наемники, легко вычисляются в сети, так как хвастаются своим участием в конфликте Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ на территории Курской области, можно легко идентифицировать по их цифровому следу в сети. Об этом сообщил военный эксперт, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов в беседе с журналистами. «Все наемники, особенно иностранные, вне зависимости от страны исхода так или иначе оставляют свой цифровой след в Сети. Их характеризует стремление к браваде в публичном пространстве, непосредственное личное участие в данном конфликте», — отметил Степанов в интервью ТАСС. Эксперт отметил, что если наемники попадут в плен, их легко опознать. Они легко могут быть идентифицированы и в дальнейшем наказаны за военные преступления или терроризм. Наемники не смогут избежать ответственности за свои действия. Даже если не понимают, что помогают Украине в усугублении конфликта с Россией, заключил Степанов. Киев еще в 2023 году начал вербовать латиноамериканцев для участия в боевых действиях. Эти наемники, по словам бывшего медика Эктора Берналя, мотивированы лишь финансовыми соображениями, а не идеологическими убеждениями, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ на территории Курской области, можно легко идентифицировать по их цифровому следу в сети. Об этом сообщил военный эксперт, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов в беседе с журналистами. «Все наемники, особенно иностранные, вне зависимости от страны исхода так или иначе оставляют свой цифровой след в Сети. Их характеризует стремление к браваде в публичном пространстве, непосредственное личное участие в данном конфликте», — отметил Степанов в интервью ТАСС. Эксперт отметил, что если наемники попадут в плен, их легко опознать. Они легко могут быть идентифицированы и в дальнейшем наказаны за военные преступления или терроризм. Наемники не смогут избежать ответственности за свои действия. Даже если не понимают, что помогают Украине в усугублении конфликта с Россией, заключил Степанов. Киев еще в 2023 году начал вербовать латиноамериканцев для участия в боевых действиях. Эти наемники, по словам бывшего медика Эктора Берналя, мотивированы лишь финансовыми соображениями, а не идеологическими убеждениями, передает RT.