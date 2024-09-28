Иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ на территории Курской области, можно легко идентифицировать по их цифровому следу в сети. Об этом сообщил военный эксперт, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов в беседе с журналистами.
«Все наемники, особенно иностранные, вне зависимости от страны исхода так или иначе оставляют свой цифровой след в Сети. Их характеризует стремление к браваде в публичном пространстве, непосредственное личное участие в данном конфликте», — отметил Степанов в интервью ТАСС.
Эксперт отметил, что если наемники попадут в плен, их легко опознать. Они легко могут быть идентифицированы и в дальнейшем наказаны за военные преступления или терроризм.
Наемники не смогут избежать ответственности за свои действия. Даже если не понимают, что помогают Украине в усугублении конфликта с Россией, заключил Степанов.
Киев еще в 2023 году начал вербовать латиноамериканцев для участия в боевых действиях. Эти наемники, по словам бывшего медика Эктора Берналя, мотивированы лишь финансовыми соображениями, а не идеологическими убеждениями, передает RT.
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