Наемников ВСУ в Курской области можно найти по цифровому следу

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, всу, наемник, stock
Иностранные наемники, легко вычисляются в сети, так как хвастаются своим участием в конфликте Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ на территории Курской области, можно легко идентифицировать по их цифровому следу в сети. Об этом сообщил военный эксперт, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов в беседе с журналистами.

«Все наемники, особенно иностранные, вне зависимости от страны исхода так или иначе оставляют свой цифровой след в Сети. Их характеризует стремление к браваде в публичном пространстве, непосредственное личное участие в данном конфликте», — отметил Степанов в интервью ТАСС.

Эксперт отметил, что если наемники попадут в плен, их легко опознать. Они легко могут быть идентифицированы и в дальнейшем наказаны за военные преступления или терроризм.

Наемники не смогут избежать ответственности за свои действия. Даже если не понимают, что помогают Украине в усугублении конфликта с Россией, заключил Степанов.

Киев еще в 2023 году начал вербовать латиноамериканцев для участия в боевых действиях. Эти наемники, по словам бывшего медика Эктора Берналя, мотивированы лишь финансовыми соображениями, а не идеологическими убеждениями, передает RT.

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Иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ на территории Курской области, можно легко идентифицировать по их цифровому следу в сети. Об этом сообщил военный эксперт, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов в беседе с журналистами. «Все наемники, особенно иностранные, вне зависимости от страны исхода так или иначе оставляют свой цифровой след в Сети. Их характеризует стремление к браваде в публичном пространстве, непосредственное личное участие в данном конфликте», — отметил Степанов в интервью ТАСС. Эксперт отметил, что если наемники попадут в плен, их легко опознать. Они легко могут быть идентифицированы и в дальнейшем наказаны за военные преступления или терроризм. Наемники не смогут избежать ответственности за свои действия. Даже если не понимают, что помогают Украине в усугублении конфликта с Россией, заключил Степанов. Киев еще в 2023 году начал вербовать латиноамериканцев для участия в боевых действиях. Эти наемники, по словам бывшего медика Эктора Берналя, мотивированы лишь финансовыми соображениями, а не идеологическими убеждениями, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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