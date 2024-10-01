Власти России нашли способ ускорить технологический прорыв в России. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, где одним из трех приоритетов назван технологический суверенитет. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов рассказал URA.RU, что успех в любой сфере зависит от занятых в ней людей и эффективности их работы.
В бюджет на следующие три года заложено финансирование мероприятий по достижению технологического лидерства на общую сумму 6,1 трлн рублей. Также эти деньги направлены на исполнение послания президента и стимулирование развития приоритетных отраслей, сообщили в правительстве. В 2025 году на эти цели заложено 1,6 трлн рублей, в 2026-м — 2,1 трлн, в 2027-м — 2,3 трлн.
678,7 млрд рублей предусмотрено на мероприятия нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», 234,4 млрд рублей — на «Станки», 55,6 млрд — на «Новые материалы и химию», 112,1 млрд — на «Беспилотные авиационные системы», 46,9 млрд — на «Новые атомные и энергетические технологии». Еще 3,7 трлн предусмотрено на развитие автомобилестроения, сельскохозяйственного и специализированного машиностроения и 175,3 млрд — на развитие радио- и микроэлектроники.
Финансирование заложено на поддержку проектов по производству критически важной продукции в рамках кластерной инвестиционной платформы, проведение научных и опытно-конструкторских работ, поддержку обратного инжиниринга, закупку оборудования для запуска фабрик микроэлектроники, реализацию промышленной ипотеки и другие цели.
Бюджет — это финансовое отражение политики государства, его параметры обеспечивают достижение целей нацпроектов и тех поручений, которые дал президент Федеральному собранию, комментирует заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Для государства технологический суверенитет — ключевая задача, поэтому он стал одним из приоритетов проекта бюджета.
Главный финансовый документ традиционно принимается на трехлетний период, но планы и программы, связанные с технологическим лидерством, рассчитаны, как минимум, до 2030 года. Также важно, что эта работа начинается не сегодня, она идет последовательно и непрерывно, говорит депутат.
«Принимая бюджет на 2025 и последующие годы, мы не отрываемся от прошлого процесса и не забываем о тех национальных проектах, которые действуют сейчас и будут перезапущены. Здесь нет каких-то изменений курса, но можно говорить о наращивании темпов. И один из самых важных нацпроектов, на мой взгляд, — „Производительность труда“. Он является связующим для всех программ, касающихся технологического суверенитета. Вопрос кадров и эффективности производств первостепенный, он учтен во всех новых национальных проектах», — подчеркнул собеседник URA.RU.
Развитие технологий, достижение технологического лидерства — одно из главных направлений развития России. Здесь никакие меры поддержки не являются избыточными. Это касается и оборонно-промышленного комплекса, и производства продукции двойного и гражданского назначения, отмечает эксперт.
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