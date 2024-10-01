В Кремле назвали главную цель нового бюджета РФ

В Кремле раскрыли ключевую задачу, которую ставит перед собой новый бюджет Российской Федерации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главная цель бюджета — поддержание высоких темпов экономического развития страны.
«Это тщательно сбалансированный и выверенный бюджет, ориентированный на сохранение высоких темпов экономического развития», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Бюджет был внесен правительством в Госдуму 1 октября. Его сумма составляет 40 триллионов рублей. URA.RU писало подробнее о нем в отдельном материале.
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В Кремле раскрыли ключевую задачу, которую ставит перед собой новый бюджет Российской Федерации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главная цель бюджета — поддержание высоких темпов экономического развития страны. «Это тщательно сбалансированный и выверенный бюджет, ориентированный на сохранение высоких темпов экономического развития», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Бюджет был внесен правительством в Госдуму 1 октября. Его сумма составляет 40 триллионов рублей. URA.RU писало подробнее о нем в отдельном материале.