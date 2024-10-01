Экономика В Кремле назвали главную цель нового бюджета РФ Песков: главная цель нового бюджета — ускорение экономики России 01 октября 2024 в 14:00 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков обозначил, что главная цель нового бюджета страны — ускорение экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Бюджет РФ на 2025—2027 годы В Кремле раскрыли ключевую задачу, которую ставит перед собой новый бюджет Российской Федерации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главная цель бюджета — поддержание высоких темпов экономического развития страны. «Это тщательно сбалансированный и выверенный бюджет, ориентированный на сохранение высоких темпов экономического развития», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Бюджет был внесен правительством в Госдуму 1 октября. Его сумма составляет 40 триллионов рублей. URA.RU писало подробнее о нем в отдельном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кремле раскрыли ключевую задачу, которую ставит перед собой новый бюджет Российской Федерации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главная цель бюджета — поддержание высоких темпов экономического развития страны. «Это тщательно сбалансированный и выверенный бюджет, ориентированный на сохранение высоких темпов экономического развития», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Бюджет был внесен правительством в Госдуму 1 октября. Его сумма составляет 40 триллионов рублей. URA.RU писало подробнее о нем в отдельном материале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям