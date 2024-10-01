В Кремле назвали главную цель нового бюджета РФ

Песков: главная цель нового бюджета — ускорение экономики России
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков обозначил, что главная цель нового бюджета страны — ускорение экономики Фото:
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Бюджет РФ на 2025—2027 годы

В Кремле раскрыли ключевую задачу, которую ставит перед собой новый бюджет Российской Федерации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главная цель бюджета — поддержание высоких темпов экономического развития страны.

«Это тщательно сбалансированный и выверенный бюджет, ориентированный на сохранение высоких темпов экономического развития», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Бюджет был внесен правительством в Госдуму 1 октября. Его сумма составляет 40 триллионов рублей. URA.RU писало подробнее о нем в отдельном материале.

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В Кремле раскрыли ключевую задачу, которую ставит перед собой новый бюджет Российской Федерации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главная цель бюджета — поддержание высоких темпов экономического развития страны. «Это тщательно сбалансированный и выверенный бюджет, ориентированный на сохранение высоких темпов экономического развития», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Бюджет был внесен правительством в Госдуму 1 октября. Его сумма составляет 40 триллионов рублей. URA.RU писало подробнее о нем в отдельном материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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