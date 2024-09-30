Число лесных пожаров в Свердловской области сократилось в семь раз

В Свердловской области в 2024 году в семь раз уменьшилось число лесных пожаров по сравнению с 2023 годом. Об этом в ходе заседания комиссии гордумы Екатеринбурга по безопасности рассказал глава «Уральской базы авиаохраны лесов» Андрей Петров, передает корреспондент URA.RU.
«Количество лесных пожаров в Свердловской области, по сравнению с 2023 годом, снизилось в семь раз. Площадь возгораний уменьшилась в 327 раз», — заявил Петров.
По его словам, в 2024 году хорошие показатели были у Екатеринбурга. В городе было зарегистрировано всего четыре лесных пожара (в 2023 году 59). Два в поселке Северка, один в п. Исеть и п. Горный Щит. Участники заседания связывают это с успешно проведенной работой по профилактике возгораний и действующему с 13 апреля по 22 июля особому противопожарному режиму.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!