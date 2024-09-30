30 сентября 2024

Число лесных пожаров в Свердловской области сократилось в семь раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, лесной пожар, пожар в лесу, открытый огонь
Площадь лесных пожаров в 2024 году в Свердловской области сократилась в 327 раз Фото:

В Свердловской области в 2024 году в семь раз уменьшилось число лесных пожаров по сравнению с 2023 годом. Об этом в ходе заседания комиссии гордумы Екатеринбурга по безопасности рассказал глава «Уральской базы авиаохраны лесов» Андрей Петров, передает корреспондент URA.RU.

«Количество лесных пожаров в Свердловской области, по сравнению с 2023 годом, снизилось в семь раз. Площадь возгораний уменьшилась в 327 раз», — заявил Петров.

По его словам, в 2024 году хорошие показатели были у Екатеринбурга. В городе было зарегистрировано всего четыре лесных пожара (в 2023 году 59). Два в поселке Северка, один в п. Исеть и п. Горный Щит. Участники заседания связывают это с успешно проведенной работой по профилактике возгораний и действующему с 13 апреля по 22 июля особому противопожарному режиму.

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В Свердловской области в 2024 году в семь раз уменьшилось число лесных пожаров по сравнению с 2023 годом. Об этом в ходе заседания комиссии гордумы Екатеринбурга по безопасности рассказал глава «Уральской базы авиаохраны лесов» Андрей Петров, передает корреспондент URA.RU. «Количество лесных пожаров в Свердловской области, по сравнению с 2023 годом, снизилось в семь раз. Площадь возгораний уменьшилась в 327 раз», — заявил Петров. По его словам, в 2024 году хорошие показатели были у Екатеринбурга. В городе было зарегистрировано всего четыре лесных пожара (в 2023 году 59). Два в поселке Северка, один в п. Исеть и п. Горный Щит. Участники заседания связывают это с успешно проведенной работой по профилактике возгораний и действующему с 13 апреля по 22 июля особому противопожарному режиму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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