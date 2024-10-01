Депутаты Госдумы требуют разобраться с кражей кенгуру

Депутаты Государственной Думы призвали разобраться с ситуацией вокруг кражи кенгуру в России. Они направили официальный запрос в Министерство внутренних дел с просьбой привлечь похитителя к максимальной ответственности — вплоть до 5 лет лишения свободы, особенно если в результате преступления погибнет хоть один кенгуренок.
«Для зоопарка похищенное животное — имущество. Если с этим животным по ходу дела что-то случится, например в результате неправильного содержания кенгуру погибнет, то там добавится вторая статья. Помимо хищения, там будет еще жестокое обращение с животными. Тогда это до пяти лет лишения свободы», — сообщил первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов. Об этом депутат заявил во время разговора с telegram-каналом Shot.
Ранее в Ярославской области в ночь на 27 сентября похитили кенгуренка Кроша из зоопарка. Полиция возбудила уголовное дело.
Также двух детенышей кенгуру похитили в Калужской области. Животные пропали в ночь на 30 сентября. Полиция Ярославля возбудила уголовное дело, передает «Национальная служба новостей».
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