Депутаты Госдумы требуют разобраться с кражей кенгуру

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В нескольких зоопарках страны украли детенышей кенгуру
В нескольких зоопарках страны украли детенышей кенгуру Фото:

Депутаты Государственной Думы призвали разобраться с ситуацией вокруг кражи кенгуру в России. Они направили официальный запрос в Министерство внутренних дел с просьбой привлечь похитителя к максимальной ответственности — вплоть до 5 лет лишения свободы, особенно если в результате преступления погибнет хоть один кенгуренок.

«Для зоопарка похищенное животное — имущество. Если с этим животным по ходу дела что-то случится, например в результате неправильного содержания кенгуру погибнет, то там добавится вторая статья. Помимо хищения, там будет еще жестокое обращение с животными. Тогда это до пяти лет лишения свободы», — сообщил первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов. Об этом депутат заявил во время разговора с telegram-каналом Shot.

Ранее в Ярославской области в ночь на 27 сентября похитили кенгуренка Кроша из зоопарка. Полиция возбудила уголовное дело. 

Также двух детенышей кенгуру похитили в Калужской области. Животные пропали в ночь на 30 сентября. Полиция Ярославля возбудила уголовное дело, передает «Национальная служба новостей». 

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Депутаты Государственной Думы призвали разобраться с ситуацией вокруг кражи кенгуру в России. Они направили официальный запрос в Министерство внутренних дел с просьбой привлечь похитителя к максимальной ответственности — вплоть до 5 лет лишения свободы, особенно если в результате преступления погибнет хоть один кенгуренок. «Для зоопарка похищенное животное — имущество. Если с этим животным по ходу дела что-то случится, например в результате неправильного содержания кенгуру погибнет, то там добавится вторая статья. Помимо хищения, там будет еще жестокое обращение с животными. Тогда это до пяти лет лишения свободы», — сообщил первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов. Об этом депутат заявил во время разговора с telegram-каналом Shot. Ранее в Ярославской области в ночь на 27 сентября похитили кенгуренка Кроша из зоопарка. Полиция возбудила уголовное дело.  Также двух детенышей кенгуру похитили в Калужской области. Животные пропали в ночь на 30 сентября. Полиция Ярославля возбудила уголовное дело, передает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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