Махонин впервые представил бюджет жителям Перми

Дмитрий Махонин ответил на вопросы пермяков о новом бюджете региона Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин впервые представил новый бюджет на встрече с жителями региона. О параметрах главного финансового документа на 2025—2027 годы он рассказал на встрече с 200 лидерами общественного мнения Прикамья. В своем telegram-канале он отметил, что рассказал жителям о принципах формирования бюджета и главных статьях расходов.

«Представил нашим жителям проект бюджета Пермского края на 2025—2027 годы. Рассказал о том, как формируется бюджет региона. 60% составляют налоги промышленных предприятий и МСП, 34% — налоги физических лиц, в том числе от работников промпредприятий и МСП. Промышленность развивается, растет прибыль предприятий и зарплаты жителей — а значит, растут и доходы бюджета», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

В приоритете традиционно социальная сфера. В 2025—2027 годах власти готовятся отремонтировать 54 объекта здравоохранения, ввести 20 новых медучреждений, в том числе, долгожданный онкоцентр. Планируется переселить из аварийного фонда 9 тысяч человек, построить 14 школ, 12 детских садов три ДК (в Березниках, Косе и Красновишерске), отремонтировать 40 школ. Порядка 3,8 млрд рублей будет направлено на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Источники URA.RU в политэлитах региона рассказали, что на встрече присутствовали представители всех общественных, молодежных и ветеранских организаций. 100 человек — из Перми, 100 — из Пермского края. «Почти все запанированные в бюджете мероприятия мы делаем для людей. Поэтому губернатору важно было рассказать об основных его параметрах именно общественности и получить от них обратную связь», — отметил инсайдер, близкий к краевым властям.

Другой собеседник связывает смену формата с предстоящими в 2025 году выборами губернатора Пермского края. Дмитрий Махонин во время прямого эфира в студии «ГТРК-Пермь» заявлял, что «никуда уходить не собирается». «Махонин собрал 200 ЛОМов со всего края. По сути это можно трактовать как старт кампании», — отметил источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен.

На встрече с Махониным присутствовали 200 лидеров общественного мнения со всего края telegram-канал Дмитрия Махонина